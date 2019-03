Trumpův nápad nicméně vzbudil vlnu nesouhlasu. Richard Haass, bývalý vysoký úředník amerického ministerstva zahraničí a prezident Rady proti mezinárodní vztahy, upozornil, že by tento krok porušil rezoluci Rady bezpečnosti OSN 242, „která vylučuje získávání území válkou.“

Uznání sporné oblasti by znamenalo významný posun v americké zahraniční politice. Trumpovo vyjádření přitom přišlo jen několik dní předtím, než do Washingtonu dorazí izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!