Spojené státy čelí nejhorší zimní bouři v novodobé historii. Přibývají mrtví

/GALERIE, VIDEO / Obrovská zimní bouře "Bomb cyclone", která ve středu udeřila na Floridě a ve čtvrtek zasáhla celé východní pobřeží Spojených států, si vyžádala už nejméně dvanáct lidských životů. Čtyři lidé zemřeli při dopravních nehodách, k nimž došlo na zledovatělých silnicích na jihovýchodě Severní a Jižní Karolíny.

Podle americké Národní meteorologické služby se musí většina států na východě USA připravit na to, že silný mráz a vítr neustanou ani během nedcházejícího víkendu. Prudké mrazy provází od začátku i silné sněžení. Informuje o tom agentura AFP.

Bouře vyvolala ve Spojených státech rozsáhlý dopravní kolaps. Zrušeno bylo víc než pět tisíc letů a dalších víc než dva tisíce letů bylo zpožděno. Newyorská letiště La Guardia a Kennedy uzavřela své přistávací dráhy. Zrušeny byly také bezmála tři čtvrtiny všech letů z Bostonu a New Jersey. Společnost Air France zrušila ve čtvrtek a v pátek všechny své lety z Paříže do New Yorku a Bostonu. Letadlo Singapur Airlines A380, které mířilo na washingtonské letiště JFK International, bylo donuceno přistát na letišti Stewart v Hudsonském zálivu.

#BombCyclone has cancelled nearly 5,000 flights across the country, including dozens of flights to Los Angeles https://t.co/uh5TEYVa0f pic.twitter.com/IgNTNU1SLH — Los Angeles Times (@latimes) 5. ledna 2018

Na mnoha místech Spojených států byly uzavřeny školy a děti byly vyzvány, aby neopouštěly domovy, protože pobyt venku je pro ně nebezpečný. Venkovní podmínky odpovídají podle AFP síle blizzardu. Školy byly uzavřeny například v New Yorku, kde napadalo víc než 30 centimetrů nového sněhu.

Teploty ve státu New York klesly tak hluboko, že zamrzly i světově proslulé Niagarské vodopády na americko-kanadské hranici.

Meteorologové pojmenovali bouři jako "Bomb Cyclone", což je označení pro jev, při němž dochází k prudkému poklesu atmosférického tlaku, který se stupňuje tak rychle, až dojde k vytvoření větru o síle hurikánu.

Po celém východním pobřeží USA hrozí v důsledku silných mrazů výpadky elektřiny. Asi 30 tisíc lidí ve Virginii a Severní Karolíně zůstalo podle CNN bez elektrického proudu. V New Yorku přišly o elektřinu zhruba tři tisíce lidí a dalších 10 tisíc to potkalo v Bostonu, přestože se včera večer podařilo dodávku elektrického proudu částečně obnovit.

Vedle sněžení, mrazu a větru bojují Spojené státy na některých místech také se záplavami. Na pobřeží Bostonu totiž provázely bouři i obří vlny, které zaplavily ulice na východě města i některé pobřežní oblasti státu. Guvernér Massachusetts Charlie Baker to označil jako "historickou povodeň".

Stát New York vyhlásil v důsledku přírodní pohromy výjimečný stav a Národní garda povolala 500 lidí na pomoc v pobřežních oblastech. "V současnosti se jejich pozornost soustředí zejména na zajištění hladké dopravy," uvedla Národní garda v oficálním prohlášení.

Bouře zasáhla ze všeho nejdřív jihovýchod USA, kde udeřila už ve středu. Na Floridě se objevil sníh poprvé po bezmála třiceti letech. V severní Floridě a jihovýchodní Georgii byly uzavřeny cesty a guvernér Nathan Deal vyhlásil výjimečný stav v oblastech kolem pobřeží.

Během pátku se na Long Islandu a v jihovýchodním Connecticutu očekávají další silné větrné poryvy o rychlosti až 88,5 kilometrů za hodinu, které způsobí ochlazení až na minus 29 °C, což zvyšuje riziko omrzlin a podchlazení.

Národní meteorologická služba také vydala varování před dalším rozvojem bouře, která směřuje na sever k Nové Anglii. Podle meteorologů ji bude provázet "mírné a silné sněžení, nízká viditelnost, silný vítr s potenciálem páchat škody na majetku a pobřežní záplavy od moře".