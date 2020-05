"Dnes náš vztah se Světovou zdravotnickou organizací ukončíme," prohlásil Trump na mimořádně svolané tiskové konferenci v Bílém domě. WHO znovu obvinil, že je ovládána Pekingem, a to přestože Spojené státy zaplatily na příspěvcích mnohonásobně víc než Čína. Organizaci také vyčetl, že není přístupná reformám, jež podle jeho mínění potřebuje.

Americký prezident v této souvislosti znovu kritizoval čínskou vládu za to, že podle jeho názoru nezabránila rozšíření koronaviru SARS-CoV-2 do světa. To vedlo k pandemii nemoci covid-19, která ve Spojených státech už stála život více než 100 tisíc lidí.

Trump minulý týden pohrozil trvalým zastavením amerického financování Světové zdravotnické organizaci a přehodnocením členství USA, pokud organizace dostatečně neprokáže svou nestrannost vůči Číně. V dopisu šéfovi WHO Tedrosovi Adhanomovi Ghebreyesusovi napsal, že WHO ukázala "znepokojující nedostatek nezávislosti" vůči Pekingu a že selhala v odezvě na šíření koronaviru.