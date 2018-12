Spojené státy nedokážou zabránit vývozu íránské ropy, prohlásil prezident Rúhání

Jakýkoli krok, který Spojené státy provedou, aby zabránily exportu íránské ropy skrz Perský záliv, by zde pouze zablokoval veškerý vývoz této komodity. V úterý to uvedl íránská prezident Hasan Rúhání s tím, že se Teheránu stále daří obcházet americké sankce.

„Amerika by měla vědět, že prodáváme ropu a budeme to dělat i nadále. Měli by si uvědomit, že nebudou schopní zastavit náš vývoz ropy,“ řekl Rúhání v televizním projevu během své cesty do severoíránského města Shahrud. „Pokud budou jednoho dne chtít zcela zabránit exportu íránské ropy, nebude z Perského zálivu vyvezena žádná ropa,“ zdůraznil.

Napětí mezi oběma zeměmi vzrostlo poté, co americký prezident Donald Trump v květnu odstoupil od mnohostranné jaderné dohody s Íránem a uvalil na Teherán nové sankce. Jejich cílem mám být snížení íránského vývozu ropy na nulu.

Američtí představitelé si od toho slibují omezení íránského raketového programu a snížení regionálního vlivu islámské republiky. Rúhání však tvrdí, že Spojené státy nemohou zpřetrhat ekonomické vazby Íránu na region a celý svět.

Dopadají na ty nejpotřebnější



Íránský viceprezident Eshaq Jahangiri také v úterý obvinil Washington, že jeho sankce postihli v Íránu ty nejzranitelnější lidi.

„Když Američané říkají, že cílí pouze na íránskou vládu, a nebude to mít dopad na nemocné, staré a sociálně slabé, je to lež,“ citovala Jahangiriho íránská státní tisková agentura IRNA.