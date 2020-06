Na všech šest obviněných policistů (Lonnieho Hooda, Willieho Saulse, Ivoryho Streetera, Marka Gardnera, Armonda Jonese a Rolanda Clauda) byla ve středu uvalena vyšetřovací vazba. Zveřejněné záběry ukázaly, že policisté rozbili okénko u stojícího auta, načež z něj násilím vytáhli dva vysokoškolské studenty, Messiaha Younga a Taniyah Pilgramovou, na něž opakovaně použili paralyzující taser. Policisté čelí různým obviněním z neodůvodněného útoku, namíření zbraně, použití paralyzujícího prostředku a poškození majetku.

"Souhlasím se starostkou města Keishou Lance Bottomsovou a souhlasím také s naší šéfkou policie Erikou Shieldsovou, které se opakovaně vyjádřily, že chování těchto policistů nesvědčí o tom, jak ve městě Atlanta zacházíme s lidmi, a zvláště pak, jak se chováme k našim dětem," prohlásil v úterý před novináři okresní státní zástupce Paul Howard, který policisty obvinil.

Báli jsme se o život, vypověděli studenti

"Jsem moc ráda, že se budou zodpovídat za to, co udělali, protože tu není nic, co by jejich jednání ospravedlňovalo," prohlásila podle abc news na tiskové konferenci státního zástupce Pilgramová. "Doufám, že budou čelit následkům, protože to není OK. Myslela jsem, že tam s Messiahem oba zemřeme," dodala.

Podle jejích slov došlo k incidentu poté, co Messiah Young, který řídil její auto, v němž oba jeli, zastavil a začal natáčet, jak policisté zatýkají jiného mladíka, jehož donutili lehnout si na zem. Podle Howarda pak Young policisty požádal, aby mu dovolili mladíka, který brečel, naložit do auta. "Na záběru můžete slyšet, jak policista odpovídá: ‚Jeďte, nebo půjdete do vězení.‘ Pan Young tedy odjížděl," uvedl státní zástupce.

Zdroj: Youtube

Auto se ale daleko nedostalo, protože uvázlo v hustém provozu. Policisté k němu vzápětí došli a podle Howarda se je pokusili otevřít. Policista Claud pak podle obvinění několikrát udeřil oknem do bočního okénka, které rozbil, a policisté Gardner a Streeter pak použili na studentský pár tasery a násilím je vytáhli z vozu. Young po jejich zákroku skončil v nemocnici se zlomeným zápěstím a s velkou tržnou ranou, kterou bylo třeba sešít 24 stehy. Podle Howarda ho policisté navíc udeřili nejméně desetkrát obuškem přes záda. Po zatčení jej obvinili z vyhýbání se policii, Pilgramová z ničeho obviněna nebyla.

"Cítím se teď trochu bezpečněji, když ty zrůdy zmizely z ulice," uvedl Young na úterní tiskové konferenci. "Jen doufáme, že to přinese změnu v policejní kultuře."

Spor o policisty kvůli volbám

Záhy poté, co se záběry z policejního zákroku, pořízené služebními osobními kamerami samotných policistů, objevily na sociálních sítích, byli dva ze zasahujících policistů, Streeter a Gardner, postaveni mimo službu, další sloužili dál až do uvalení vazby.

Právě jejich uvěznění však vyvolalo výrazné napětí mezi policejní šéfkou Shieldsovou a státním zástupcem Howardem. Shieldsová poskytla ve středu odpoledne rozhovor americké televizní stanici WSB-TV 2, v němž uvedla, že si sice stojí za tím, že zmínění policisté byli staženi ze služby, ale zpráva o jejich obvinění a uvěznění ji šokovala.

"Bylo to, jako kdyby někdo do už probíhajícího chaosu hodil další granát," uvedla Shieldsová. Kanál 2 také zveřejnil její uniklý e-mail, v němž si postěžovala, že se dozvěděla o trestním stíhání policistů až v pondělí náhodou přes jiného policistu. Howard to ale popřel a prohlásil, že o zahájení stíhání informoval jak starostku, tak i policejní šéfku. "S oběma jsem o tom mluvil a jsem trochu zmatený, pokud někdo naznačuje, že o tom nic nevěděl," uvedl Howard.

Policejní šéfka dále kousavě poznamenala, že zatímco na jiných šetřeních policejních přestupků Howard "sedí už léta", tento případ, k němuž došlo během volebního roku, připravil pro soud za méně než 72 hodin. "Ta rychlost nás zaskočila, protože do současné chvíle máme v kanceláři státního zástupce už 17 případů užití síly od roku 2015," uvedla Shieldsová.

Podle Howarda to má důvod. "Je-li nějaký případ odložen, je to proto, že jsme nuceni shromažďovat důkazy, protože třeba nemáme k dispozici video ze zákroku a ve většině případů ani svědectví samotných policistů, protože ti většinou nevypovídají," uvedl Howard.

Policisté nechtějí po obvinění zasahovat

Podle Shieldsové má vznesená žaloba závažný dopad, protože hned pět policejních oddělení prý kvůli ní odmítlo Atlantě další pomoc při každodenních zásazích proti protestujícím demonstrantům. Huddleston prohlásil, že tuto informaci u zmíněných organizací ověřoval a zatím ji nepotvrdily.

"Využívali jsme jejich SWAT týmy (zvláštní protiteroristické jednotky jednotlivých policejních oddělení v USA, pozn. red.) a mnozí jejich členové stáli přímo vedle nás na frontové linii. Tohle není právě ideální. Když už se chystáte zahájit trestní řízení, očekávala bych vynaložení trochu většího vyšetřovacího úsilí," nedala se Shieldsová.

Skutečnost, že spor o policisty přerostl v politický konflikt mezi policejní šéfkou a státním zástupcem, rozladil i další představitele policie. "Už nevím, komu věřit. Když nemáte starostku města, nejvyššího státního zástupce činného v trestním řízení a nejvyšší představitelku práva na jedné lodi, jak víte, že se policistům dostane spravedlnosti? Stali se předmětem politického boje," uvedl zástupce policejních odborů Vince Champion. Podle Shieldsové ztratila atlantská policie kvůli podaným obviněním taktickou podporu.

Protesty napříč Státy

Ve Spojených státech probíhají už devět dní rozsáhlé protesty související s úmrtím černocha George Floyda po tvrdém zákroku bělošského policisty. Demonstrace bohužel přerostly na řadě míst v rabování a ničení cizího majetku, kvůli čemuž byl na řadě míst vyhlášen noční zákaz vycházení. Proti rabujícím byla nasazena policie i příslušníci Národní gardy. Agentura AP odhaduje, že už dosud skončilo ve spojitosti s protesty za mřížemi přes 10 tisíc lidí. Ve vazbě jsou nyní i všichni čtyři policisté, kteří zasahovali při Floydově zatčení.