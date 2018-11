Spojené Státy tajně obvinily zakladatele WikiLeaks. Uniklo to náhodou

Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange, který v roce 2010 stál za masivním zveřejněním tajných dokumentů o válce v Iráku a v Afghanistánu, má stále důvod k obavám. Jak zveřejnil server WikiLeaks, ve Spojených státech proti němu bylo tajně vzneseno obvinění.

Přesná povaha obvinění pak není známa. Na veřejnost se informace dostala poté, co se Assangeovo jméno v srpnu dvakrát objevilo v podání soudu. V něm se federální prokurátor ve Virginii snažil uzavřít samostatný případ, který zahrnoval muže obviněného z donucování nezletilé osoby k sexu.

V jedné větě prokurátor napsal, že obvinění a zatýkací rozkaz "by musely zůstat zapečetěné, dokud nebude Assange zatčen, aby se mu vyhnout.“ V další větě pak uvedl, že „kvůli sofistikovanosti obžalovaného a publicitě, která obklopuje případ, není pravděpodobné, že žádný jiný postup zachová důvěrný fakt, že Assange byl obviněn.“

Podle agentury AP by jakékoli obvinění proti Assangeovi mohlo pomoci osvětlit otázku, zda a jak Rusko ovlivňovalo kampaň Donalda Trumpa před prezidentskými volbami v roce 2016. Na WikiLeaks byly týdny před volbami zveřejněny emailové konverzace Demokratů, které měly ukrást ruští hackeři.

Také by to naznačovalo, že se po letech vnitřních sporů uvnitř amerického ministerstva spravedlnosti státní zástupci rozhodli zaujmout agresivnější opatření vůči internetové stránce WikiLeaks a jejímu zakladateli. Nedávno odvolaný americký ministr spravedlnosti Jeff Sessions loni označil zatčení Asange za prioritu.

Skrývá se na ambasádě

Julian Assange žije na velvyslanectví Ekvádoru v Londýně, kam se uchýlil z obav, že bude vydán do Spojených států. Uchýlil se tam v červnu 2012 poté, co Švédsko požádalo o jeho vydání kvůli obvinění ze znásilnění, ke kterému mělo dojít v roce 2010. Assange od začátku vinu popíral a tvrdil, že se jedná pouze o záminku, aby byl nakonec vydán do Spojených států. Samotné obvinění ze znásilnění pak loni Švédsko odložilo.

Vztahy mezi Assangem a Ekvádorem se však v posledních měsících zhoršily. V říjnu zakladatel WikiLeaks zažaloval ekvádorskou vládu, která podle něj narušuje jeho základní práva a svobody.

Žaloba následovala poté, co Assagne dostal od londýnské ambasády nový soubor domácích pravidel, kterými se má řídit. Ta zahrnují mimo jiné požadavek, aby po sobě uklízel koupelnu a lépe se staral o svou kočku, kterou mu darovaly jeho děti, nebo mu bude odebrána a umístěna do útulku.

Assange si rovněž stěžuje, že jeho přístup k vnějšímu světu byl „zřetelně odříznut“. Ekvádorská vláda mu letos v březnu přerušila přístup k internetu, protože se na sociálních sítích vyjadřoval k otázkám, které mohly poškodit diplomatické vztahy Ekvádoru. Částečně mu byl přístup k internetu obnoven teprve v polovině října, ale musí dodržovat přísná pravidla a nevyjadřovat se ke kontroverzním tématům.