Spojenými státy se přehnala sněhová bouře. Zabila nejméně tři lidi

Jihovýchod Spojených států zasáhla v noci z pondělí na úterý silná sněhová bouře. Nejméně tři lidé zemřeli a stovky zůstaly odříznuty od elektrické energie. Na území státu Severní Karolína byl vyhlášen stav pohotovosti, na některých místech napadlo až půl metru sněhu.

„Během jednoho dne napadlo na některých místech tolik sněhu, kolik jindy napadne za celý rok,“ prohlásil na tiskové konferenci severokarolínský guvernér Roy Cooper. Kvůli nevhodným podmínkám byly v oblasti zrušeny tisíce letů.

Výpadky elektřiny postihly napříč oběma Karolínami, Alabamou, Tennessee a Georgií statisíce lidí. „Bouře se bude pomalu pohybovat pryč z americké pevniny a díky bohu by neměla zasáhnout Novou Anglii,“ řekl agentuře Reuters meteorolog Michael Schichtel.

Nebezpečí na silnicích

Největší nebezpečí však silná bouře představovala pro řidiče. Na území Virginie policie zaznamenala přibližně 60 dopravních nehod, v Severní Karolíně to bylo dokonce jedenáctinásobně více. Na většině jihovýchodního území platí varování před náledím.

Evening #ncwx update:

* Winter Weather Advisories are in effect across western & central NC

* Freezing nighttime temps will cause hazardous travel conditions overnight & Tues AM

* Sun will come out midday Tues, bringing temps above freezing

* Risk of black ice possible Wed AM pic.twitter.com/JFRPQYSPFi — NC Emergency Managem (@NCEmergency) 11. prosince 2018

„Silnice by se mohly proměnit v kluziště, a to i poté, co bouře skončí,“ upozornil guvernér Cooper a doplnil, že sníh se již nyní „změnil v noční můru a tragédii“ když nejméně tři lidé přišli o život. Řidiče v okrese Charlotte zabil padající strom, další člověk zemřel na cestě do nouzového úkrytu na srdeční selhání. Na západě státu pak zemřela žena v nemocnici. Počet mrtvých může i nadále stoupat. Nedaleko města Kinston pátrají potápěči po řidiči, jehož traktor s přívěsem se zřítil do řeky Neuse.

❄️ Covering the biggest December snowstorm to hit Richmond in more than one hundred years ❄️ pic.twitter.com/fwkEhLDwE4 — Sierra Fox (@Sierra8News) 10. prosince 2018

Roy Cooper vyzval obyvatele, aby zkontrolovali své blízké a sousedy, zejména seniory. V pohotovosti i nadále zůstávají jednotky severokarolínské národní gardy, které podle brigádního generál Todda Hunta zachránily ve městě Wilkesboro nejméně 20 lidí a nadále pokračují s odklízením škod a následků dopravních nehod a zprůjezdňováním silnic.