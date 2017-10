Dvanáct a devět let za mřížemi, to je spravedlnost pro dva slovenské ministry

/VIDEO/ Stíny minulosti se vracejí. Slovenský soud v Pezinku dnes uznal dva bývalé ministry vinnými z machinací při třímiliardovém tendru. Uložil jim za to exemplární tresty: exministr výstavby Marián Janušek dostal 12 let, jeho nástupce Igor Štefanov o tři roky méně. Verdikt v kauze, která sahá do minulého desetiletí, není pravomocný.

Kdysi na hradě, teď u soudu. Premiér Robert Fico navrhl (druhý zleva), prezident Ivan Gašparovič (vlevo) jmenoval. Igor Štefanov (první zprava) nahradil v dubnu 2009 Mariana Januška (druhý zprava). Dnes stojí oba jmenovaní před soudem

Oč v případu, který je u našich východních sousedů velmi sledovaný, vlastně šlo? Malá domů za miliardy Soud v Pezinku přijal letos v březnu obžalobu na pět osob pro podezření z machinací při miliardovém tendru. Žaloba mířila i na dva bývalé ministry stavebnictví a regionálního rozvoje první vlády Roberta Fica (2006-2010) Mariana Janušeka a jeho nástupce ve funkci Igora Štefanova – za tendr v hodnotě zhruba 120 milionů eur (3,24 miliardy korun) na dodání služeb pro čerpání peněz z fondů Evropské unie. Tendr pro vyvolené byl vtipně zorganizován. ČTĚTE TAKÉ: Babiš: Jaká náhoda, pár dní před volbami. S StB jsem nespolupracoval Za zavřenými dveřmi Oznámení o soutěži ministerstvo pod vedením Januška zveřejnilo v roce 2007 na těžko dostupné informační vývěsce ve své budově (za zavřenými dveřmi). Do tendru se přihlásilo jediné konsorcium, které zakázku získalo. Problém tkvěl v tom, že konsorcium bylo nakloněné jak Slovenské národní straně, která Januška nominovala, tak straně Smer. Úřady sice tendr zrušily, zmiňované konsorcium ale část z hodnoty zakázky obdrželo. ČTĚTE TAKÉ: Den Ivana Hoffmana: Pozdrav z Bratislavy Škoda dosáhla podle prokuratury minimálně 3,56 milionu eur (96,1 milionu Kč). „Kauza může sloužit jako učebnicový příklad stranického klientelismu v první vládě Roberta Fica," komentovala probíhající proces Nadace Zastavme korupci. Zástupci nadace připomínají, že v době, kdy „nástěnkou aféra" propukla, premiér Robert Fico ji zlehčoval. Vyjádření odsouzeného Janušeka: Přiznejte se, pánové Ministra Januška nahradil stranický kolega Igor Štefanov. Ten se ale jako jeden z vedoucích ministerské agentury na tendru podílel, a tak byl nakonec odvolán i on. Soud přitom oběma bývalým politikům Slovenské národní strany navrhl, aby se přiznali, a ve zkráceném řízení by dostali nižší trest. Obžalovaní to odmítli. Proběhlo tedy řádné soudní líčení, ve kterém mohli oba vyfasovat tresty, které se rovnají trestům za trestný čin vraždy. Janušekovi hrozilo dvacet let žaláře, Štefanovi „pouze" sedm až dvanáct. ČTĚTE TAKÉ: Česko bude mít hasičského atašé v Bratislavě. Slovensko v Praze Zločin a trest Specializovaný trestní soud, který sídlí v Pezinku u Bratislavy, dnes vyměřil Janušekovi 12 let, jeho nástupce Igor Štefanov dostal o tři roky méně. Současně jim uložil pokutu shodně ve výši třiceti tisíc eur (771 tisíc korun) a na pět let jim zakázal působit ve státních orgánech. Tresty pro exministry jsou v rozmezí, které navrhovala prokuratura. Další tři obžalované v případu, kteří se jako úředníci a konzultantka podíleli na sporném tendru, soud zprostil obžaloby. ČTĚTE TAKÉ: Slovenská policie zbila Čecha, šokující kauza jde před parlament

