Letadlo Boeing 737-800 australské letecké společnosti Virgin Australia muselo v pondělí večer nouzově přistát. Jeden motor totiž začal hořet. Ředitel aerolinek uvedl, že požár způsobila srážka dopravního letadla s hejnem ptáků. Přestože cestující pořídili děsivá videa, incident během letu VA 148 se obešel bez zranění.

Letadlo Virgin Australia muselo nouzově přistát, po srážce s hejnem ptáků mu začal hořet motor. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Nejdříve hlasité rány, poté panika. Cestující, kteří se před několika dny vydali na cestu z novozélandského Queenstownu do australského Melbourne se do své cílové destinace nedostali. Jejich letadlo se střetlo s hejnem ptáků, které vyřadilo z provozu jeden motor. Pilot ale zvládl doletět na nejbližší letiště.

Na palubě letounu společnosti Virgin Australia bylo 67 cestujících a šest členů posádky. Kvůli požáru stroj nakonec přistál na letišti Invercargill, které je od Queenstownu, ze kterého Boeing vzlétl o padesát minut dříve, vzdálené asi 193 kilometrů.

Dramatický vzlet

Videa, která pořídili cestující, ukazují, jak plameny zachvátily jeden z motorů. „Těsně po startu jsme vletěli do hejna ptáků a hned na to jsme uslyšeli hlasité rány. Poté jsme viděli, jak z boku letadla začaly šlehat záblesky. Docela dramatický vzlet,“ citoval portál Sky News pasažéra Michaela Rolanda.

Jeden z motorů letadla vzplál:

Po přistání stroj zkontrolovali hasiči. V pozdějším prohlášení ředitel letecké společnosti Stuart Aggs uvedl, že do zasažené části letounu mohl narazit pták, což potvrdil i ředitel letiště Queenstown Glen Sowry. Přesnou příčinu celé události ale určí až vyšetřování. „Dokud motor neprohlédnou inženýři v Invercargillu, nebudeme to moci s jistotou potvrdit,“ dodal Sowry podle listu The Guardian.

Blízko letiště a brzy ráno

Nárazy ptáků do letadel nejsou podle odborníků ničím neobvyklým. Situace, kdy kvůli srážce s ptáky musí letoun nouzově přistát, ale nastávají zřídka. „Pokud do motoru vletí větší pták, tak v závislosti na tom, kam se v prostoru dostane, může opravdu poškodit kritické části,“ přiznal Sowry.

Stanice CNN doplňuje, že Australský úřad pro bezpečnost civilní letecké dopravy zaznamenal mezi lety 2008 a 2017 přes šestnáct tisíc střetů ptáků s letadly. V Americe jich bylo jen v roce 2022 přes sedmnáct tisíc.

Mezinárodní organizace pro civilní letectví uvádí, že k 90 procentům případů dochází blízko letiště, a to buď při vzletu nebo při přistání a zároveň buď brzy ráno nebo při západu slunce. Tehdy jsou totiž ptáci nejaktivnější. Náraz může způsobit vysazení motoru. Zatímco u velkých dopravních letounů díky většímu počtu motorů následky až na výjimky nebývají vážné, u menších jednomotorových letadel může být srážka se zvířetem fatální. Ke sledování pohybu hejn ptáků je možné využít radar, ten je ale jen pozemní a navíc není dostupný po celém světě.

Dva největší výrobci dopravních letadel, Boeing a Airbus, používají proudové motory, které však zatím nejsou proti nárazům zvířat uzpůsobené. Srážka ptáka s některým z motorů může vážně poškodit ventilátory. Letiště se tak snaží udělat všechno proto, aby se ptáci nedostali do blízkosti vzletové a přistávací dráhy.

Jednou ze strategií jsou plynové výbuchy, které napodobují zvuk brokovnice - zvířata se leknou a utečou. V oblastech s vysokou populací ptáků pak letiště využívají různé trávy a rostliny, které nezvané návštěvníky odeženou.

Do Prahy jen s jedním motorem

Let jen s jedním funkčním motorem se pilot zmíněného australského Boeingu 737-800 rozhodl neriskovat. Řídil se manuály, které v podobných situacích nařizují co nejdříve přistát na nejbližším vhodném letišti.

Jinak se ale rozhodl pilot stejného modelu letadla společnosti Smartwings před téměř pěti lety. Letounu Boeing 737-800 krátce po vzletu z řeckého ostrova Samos přestal fungovat jeden motor a posádce se ho nepodařilo nastartovat. Pilot se rozhodl, že to riskne a se 175 lidmi na palubě doletí až do Prahy. Let QS1125 se díky tomu stal jedním z nejprobíranějších za poslední roky v českém letectví.

Co se týče srážek letounů s ptáky, zřejmě světově nejznámějším případem je let 1549 americké společnosti US Airways z ledna 2009. Stroj Airbus A320 se krátce po startu z newyorského letiště La Guardia srazil s hejnem ptáků a přišel o oba motory. Kapitán Chesley „Sully“ Sullenberger ale za pomoci kopilota Jeffa Skilese dokázal nouzově přistát na řece Hudson.