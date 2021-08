Video, které nenechá jedno oko suché, zveřejnil nedávno australský farmář Benjamin Jackson. Rozhodl se totiž uctít svou zesnulou tetu netradičním způsobem. Na svém poli vytvořil obří srdce. A ne jen ledajaké. Do speciálního tvaru nechal shromáždit stovky ovcí.

I skrze stádo ovcí lze poslat vzkaz. | Foto: Deník/Ivana Říhová

Vše vzniklo kvůli restrikcím souvisejícím s koronavirovou pandemii. „Australský farmář Ben Jackson se stejně jako mnoho dalších nemohl rozloučit s milovanou osobou. Zatímco on žije v Novém Jižním Walesu, jeho teta Debby nedávno prohrála svůj dva roky trvající boj s rakovinou v asi 400 kilometrů vzdáleném Queenslandu. A současná omezení Jacksonovi zabránila vycestovat do města Brisbane, kde by se zúčastnil tetina pohřbu," píše BBC.