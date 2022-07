Protesty na Srí Lance: V prezidentském paláci našli demonstranti miliony rupií

ČTK

Srílanští demonstranti našli při sobotním vpádu do prezidentova paláce miliony rupií, které dostane soud. Oznámila to dnes srílanská policie. Dav demonstrantů vtrhl do paláce při protestu proti hospodářskému kolapsu země. Prezidenta Gotabaju Radžapaksu nezastihli, ale objevili nové bankovky v hodnotě 17,85 milionu rupií (1,2 milionu korun) a kufřík s dokumenty.

Protivládní demonstranti v sídle prezidenta v Kolombu, které obsadili 9. července 2022 během protestů | Foto: ČTK