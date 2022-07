Na záběrech soukromé televizní stanice Sirasa TV bylo vidět davy lidí mířící do přísně střeženého prezidentského paláce. Podle srílanských bezpečnostních zdrojů zůstává Radžapaksa prezidentem a armáda ho chrání na blíže neurčeném místě.

Do srílanské metropole přicestovali protestující z celé země a během demonstrací požadovali prezidentovu rezignaci. Dorazili v autech, v autobusech a podle některých zdrojů několik demonstrantů převzalo dokonce i řízení vlaků, aby je dovezli právě do Kolomba.

Protestující následně zaplavili vládní čtvrť a vykřikovali hesla proti prezidentu Radžapaksovi. Podařilo se jim překonat policejní zábrany a dostali se až do prezidentského sídla. Policisté vypálili několik střel do vzduchu, zabránit davu proniknout do budovy se jim ale nepodařilo. Při potyčkách utrpělo zranění nejméně 34 lidí, včetně dvou policistů. Dva ze zraněných jsou v kritickém stavu, uvedla agentura AP s odvoláním na nemocniční zdroje.

Na sociálních sítích se následně objevily záběry stovek lidí v místnostech i chodbách prezidentské rezidence. Několik demonstrantů se rozhodlo vykoupat v tamním bazénu.

Nedostatek devíz

Srílanský premiér svolal kvůli krizové situaci mimořádné zasedání vůdců politických stran. Vyzval rovněž ke svolání parlamentu.

Systém DROZD podle české diplomacie registruje na Srí Lance 49 Čechů, kterým Černínský palác zaslal upozornění na aktuální situaci. „Většina našich spoluobčanů je v letoviscích, která jsou stranou nepokojů. Náš zastupitelský úřad v Dillí situaci monitoruje, zatím se na naše kolegy neobrátil žádný český občan. Situaci ale samozřejmě sledujeme,“ sdělila ČTK vedoucí tiskového oddělení Mariana Wernerová.

Doplnila, že pro cestování na Srí Lanku stále platí dřívější varování ministerstva, které už dříve upozornilo na komplikace související s ekonomickou krizí v zemi. Může se jednat o nedostatek pohonných hmot, omezení stravovacích služeb v důsledku nedostatku plynových láhví používaných v restauracích a častější výpadky elektřiny. Ministerstvo důrazně doporučuje vyhýbat se demonstracím.

Ostrovní země, kde žije 22 milionů obyvatel, se potýká s nedostatkem deviz, kvůli kterému má problém zaplatit dovoz paliv, potravin a léků. Lidé měsíce čelí rostoucí inflací a výpadkům energie. Kvůli nedostatku pohonných hmot omezila vláda jejich prodej veřejnosti. Podle odhadů OSN téměř 5,7 milionu Srílančanů potřebuje akutní pomoc.