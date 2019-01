Newyorský list se ve své informaci opíral o prohlášení prezidentova bezpečnostního poradce Johna Boltona, který při víkendové návštěvě Izraele řekl, že odchod amerických vojáků ze Sýrie je podmíněn poražením zbytků IS a tureckými bezpečnostními zárukami poskytnutými Kurdům. List toto prohlášení označil za první veřejné potvrzení toho, že proces stahování vojáků byl zpomalen.

"Upadající New York Times vědomě napsaly velmi nepřesnou zprávu o mých záměrech v Sýrii," napsal dnes prezident na Twitteru s tím, že na jeho dřívějších prohlášeních se nic nemění. "Budeme (Sýrii) opouštět náležitým tempem a zároveň budeme pokračovat v boji s IS a budeme dělat všechno ostatní, co je moudré a nezbytné," konstatoval Trump.

The Failing New York Times has knowingly written a very inaccurate story on my intentions on Syria. No different from my original statements, we will be leaving at a proper pace while at the same time continuing to fight ISIS and doing all else that is prudent and necessary!.....