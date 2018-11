Stál za vraždou novináře korunní princ? Vyhodnocení je předčasné, tvrdí Trump

Přirozený sympaťák, který ani po show, která trvala do brzkých ranních hodin, nemá problém přijet do Domova pro seniory v Horní Suché a s místními dámami tam při sobotě rozjet malé rozverné dopolední mecheche. Leoš Mareš se stal jedním z Ježíškových vnoučat. Do Horní Suché přijel za paní Zdeňkou Bagierovou, které pod stromeček nadělil nový elektrický invalidní vozík.