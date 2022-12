Malý předmět, který nejen vzhledem, ale i velikostí připomíná futuristický knoflík, pomáhá nespočtu lidí najít klíče nebo například sledovat odbavené zavazadlo při letu na dovolenou. Dobře míněná technologie má ovšem i temnější stránku. S její šikovnou velikostí je velmi snadné ji schovat a když se dostane do nesprávných rukou, může lidem kromě pomoci také nahánět strach. AirTag v rukou stalkera je mocná zbraň a hrozba, kterou podle žen společnost Apple nemá dostatečně podchycenou.

Žalující stranou je jedna žena z Texasu a druhá z New Yorku. „Společnost Apple nebyla schopná chránit lidi před nechtěným obtěžováním prostřednictvím zařízení AirTag. To přitom firma při jeho zavedení do prodeje v dubnu 2021 označila za „stalker-odolné“,“ zaznělo v pondělní žalobě.

O nové kauze informovala agentura Reuters. Po společnosti ženy požadují blíže nespecifikované finanční odškodnění.

Strach o vlastní bezpečí neskončil ani stěhováním

Jedna z žalujících, Lauren Hughesová z Travis County v Texasu, se svěřila, že jí bývalý přítel umístil jeden AirTag na blatník auta. Zařízení obarvil fixou načerno a v plastovém sáčku ho připevnil nad kolo.

Jejich vztah trval pouhé tři měsíce, ale muž se s rozchodem nechtěl smířit. Nechával jí v hlasové schránce výhružné vzkazy a na sociálních sítích psal na její účty urážlivé příspěvky, uvádí deník The New York Times. Když před jejím domem začal nechávat různé předměty, Hughesová už nevěděla jak dál. Rozhodla se proto, že nejlepší řešení bude se přestěhovat.

Když v srpnu 2021 zůstávala na noc při přesunu do nového bytu v hotelu, iPhone jí oznámil, že se s ní pohybuje neznámé zařízení AirTag. Když pořádně prohledala všechny své věci, našla ho přichycený na blatníku.

Tím to pro ni ale neskončilo. Chvíli poté, co se usadila v novém domově, ji na sociálních sítích čekal další šok. Uviděla fotku foodtrucku ve své nové čtvrti. Autorem fotky nebyl nikdo jiný než její bývalý přítel. Při pohledu na popisek se jí na chvíli zastavil dech. „#airt2.0,“ stálo pod fotkou společně s mrkajícím smajlíkem.

Pro sledování využil jejich děti

Newyorčanka z Kings County je druhou ženou, která se rozhodla společnost žalovat společně s Hughesovou. Své jméno ovšem s veřejností sdílet nechtěla, a proto je v soudních dokumentech vedená jako Jane Doeová. „Tuto žalobu se snaží podat anonymně z důvodu reálného nebezpečí, že by ji identifikace vystavila zvýšenému riziku obtěžování a/nebo fyzické újmy,“ vysvětluje žaloba její rozhodnutí. Stalker, který jí nedá spát, je v tomto případě její ex-manžel.

Bývalý muž se ke zjištění její polohy rozhodl využít dětí. AirTag vhodil do jejich batůžků. I přes to, že ho brzy našla, zanedlouho se v aktovce objevil další. „Doeová se stále bojí o svou bezpečnost. Její pronásledovatel minimálně prokázal odhodlání i nadále používat AirTagy k jejímu sledování, obtěžování a vyhrožování,“ stojí v žalobě. Podle dostupných informací ji malým zařízením sleduje i v tuto chvíli.

Podle stanice CBS News i CNN společnost Apple na žádost o vyjádření se k žalobě zatím nereagovala.

Stalkeři našli novou oblíbenou zbraň

Produkt byl pro mnohé vysněnou vymožeností, která jim ulehčuje život. Kolikrát už nejeden člověk doufal, že se brzy vymyslí něco, co mu umožní ty ztracené klíče nebo peněženku najít. S radostí ohledně přicházejícího zázraku ale přišly i obavy o jeho zneužití, které se ukázaly být oprávněné. „S cenou pouhých 29 dolarů se stal AirTag oblíbenou zbraní stalkerů a násilníků,“ tvrdí žaloba. V Česku se cena pohybuje kolem 790 korun.

Na četné stížnosti a obavy Apple reagoval v únoru aktualizací ochranných funkcí. „AirTag byl navržen tak, aby lidem pomáhal najít osobní věci, nikoliv aby sledoval je nebo cizí majetek. Co nejdůrazněji odsuzujeme jakékoliv zlomyslné použití našich produktů,“ prohlásila tehdy firma.

Na AirTag upozorní iPhone nebo aplikace na Androidu

Součástí aktualizace bylo přidání notifikací na iPhonu ohledně neznámých zařízení. Ve chvíli, kdy se v blízkosti majitele telefonu nějaký AirTag nachází, automaticky na něj upozorní. Nová funkce se vztahuje i na sluchátka AirPods.

Firma také přidala upozornění, které uživatele nastavující si AirTag informují, že stalking je nezákonný a policie i soud můžou v případě potřeby získat přístup k jejich osobním údajům souvisejícím se zařízením.

Žaloba ovšem tvrdí, že tato aktualizace přispěla k reálné ochraně obětí jen málo. Opatření jsou podle ní „žalostně nedostatečná“ mimo jiné i proto, že neposkytují automatickou ochranu uživatelům Androidu. Lidé, kteří nevlastní iPhone, si musí stáhnout specifickou aplikaci, která jim blízkost neznámých AirTagů poté zobrazuje.

AirTag už byl i součástí vraždy

Tyto případy nebyly první, kdy lidé zařízení použili k pronásledování. Mezi incidenty je obzvláště alarmující tragédie z června. Žena z Indiany tehdy díky AirTagu sledovala a zavraždila svého přítele, kterého podezřívala z nevěry. K použití sledovacího zařízení, které nechala na zadním sedadle auta, se přiznala sama.

Podle svědků svého partnera po intenzivní konfrontaci přimáčkla svým autem. Když spadl na zem, údajně přes něj nacouvala, načež vyjela dopředu a znovu ho srazila. Celkem třikrát, uvádí deník The Washington Post. Mladý muž zemřel ještě před příjezdem policie a záchranářů.