Staré diesely by v Německu mohly dostat šanci, upraví se jim motory

Německá vláda se chce vyhnout dalšímu omezování starších dieselových aut. Navrhuje jim upravit motorový a výfukový systém, které by emise snížily. Zatím těmto vozům byl zakázán vjezd do několika ulic v Hamburku, omezení se připravovala ve Frankfurtu, Stuttgartu, Düsseldorfu a dalších městech. Největší německé automobilky Volkswagen (VW), Daimler a BMW zatím situaci nekomentovaly.

Kromě úpravy motorů je ale na stole i jiná možnost - dát své staré auto na protiúčet při nákupu nového, což preferují automobilky.

Na plánu se dohodla německá kancléřka Angela Merkelová z CDU, ministr dopravy Andreas Scheuer z bavorské CSU a ministryně pro životní prostředí Svenja Schulzová za sociální demokraty. Informovala o tom stanice Deutsche Welle.

Podle Scheuera by se do aut instalovalo zařízení, které by množství škodlivých emisí omezilo. Opravu by platily automobilky, zatím s nimi ale nebyla stanovena dohoda. Na nákladech by však mohla podílet i vláda. Jednalo by se o miliardové částky. Opatření se týká vozidel s normou 'Euro 5', kterých po Německu jezdí přes 5,5 milionu a 'Euro 4', který je v zemi 3,1 milionu.

Můžou za to automobilky

Scheuer se chce vyhnout tomu, aby náklady nesli majitelé aut a aby si automobilky uvědomily, že za krizi jsou zodpovědné ony. „Výrobci aut by měli pochopit signál, který jim vysíláme,“ prohlásil Scheuer.

Prvním německým městem, které starší auta omezilo, se stal na konci letošního května Hamburk. Druhé největší německé město, ve kterém žije 1,7 milionu obyvatel, zakázalo vjezd dieselových aut, které nesplňují emisní normu Euro 6, do dvou hlavních ulic.

Vzduch je nejvíce znečištěn v 14 německých městech, německá televize však dodává, že limity stanovené EU v roce 2017 překračovalo 60 německých sídel.

Znečištění ovzduší především ve velkých městech je trnem v oku jak samotných obyvatelů, tak zástupců měst a aglomerací, ekologických organizací a v neposlední řadě i orgánů Evropské unie. Podle Světové zdravotnické organizace je špatné ovzduší v metropolích zodpovědné za úmrtí tří milionu lidí ročně.