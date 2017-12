Staré dobré globální oteplování by nám pomohlo, posteskl si Trump

"Na východě nás čeká nejstudenější Silvestr v historii. Možná bychom mohli využít trochu toho starého dobrého globálního oteplování, před nímž se chránit bude stát naši zemi - ale ne jiné země - biliony dolarů. Teple se oblečte!" uvedl Trump ironicky na svém Twitteru. Informuje o tom agentura DPA.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!