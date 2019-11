Chrám bohyně Bastet byl ve starověku zasvěcen kočkám a právě mumifikovaná kočičí i lví těla byla nalezena mezi nově objevenými předměty. K dalším nalezeným zvířecím mumiím patřili například mumifikovaní krokodýli nebo skarabové čili vrubouni posvátní (brouci, kteří ve starém Egyptě představovali coby symbol slunečního a životního cyklu neustále se opakující vzkříšení a znovuzrození).

"Je to hotové muzeum," popsal nález egyptský ministr památek Khaled El Anany.

První archeologické studie ukázaly, že pět mumií skrývá tělíčka lvích mláďat, k dalším artefaktům odkrytým ve výkopu patřily sochy posvátného býka Hapi, promyky ichneumon, ibise, sokola a starověkého egyptského boha Anupa ve zvířecí podobě (Anup je obvykle zobrazován jako postava s lidským tělem a vlčí hlavou).

