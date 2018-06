Starší než dinosauři. Vědci zkoumali fosilii z dob před 240 miliony lety

Nejstarší známý ještěr běhal po naší planetě už v době, kdy byla pouze jediným kontinentem a dinosauři se na ní teprve rozkoukávali. Alespoň to tvrdí Tiago Simoes z univerzity v Albertě, jenž dodává, že tvor s názvem Megachirella byl údajně na světě ještě o 75 milionů let dříve než všichni doposud známí zástupci tohoto podřádu.

Plaz, ilustrační foto.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Mezinárodní tým odborníků popsal novinku v renomovaném vědeckém časopise Nature. Snímky drobného ještěra prý ukazují, že Megachirella byla vzdálenou příbuznou ještěrů i hadů, kteří planetu obývají v současnosti.

Objev tak vědu posunul ještě o 75 milionů let dále do minulosti. Dokazuje, že Megachirella se oddělila od ostatních živočichů svého druhu ještě před hromadným vymíráním před 252 miliony let, tedy na přelomu období permu a triasu. Zánik prý přežila, což byla rarita, neboť to nedokázalo 75 procent suchozemského a 95 procent podmořského života.



Fosilie byla objevena už zhruba před dvaceti lety na severovýchodě Itálie. Po prozkoumání ji odborníci klasifikovali jako „příbuznou ještěrů“, Simoes však tušil, že by se za zkamenělinou mohla skrývat senzace. „Uvědomil jsem si, že má znaky, které ji mohou spojovat s vývojem samotných plazů,“ popisuje.

Rozhodla maličká kůstka v dolní čelisti, která je právě pro tento druh ještěrů specifická. „Strávil jsem 400 dní, abych navštívil 50 muzeí v 17 zemích. Shromažďoval jsem údaje o fosiliích i současných druzích plazů, abych mohl lépe porozumět jejich ranému vývoji,“ vypráví Simoes.



Jeden z jeho kolegů, Michael Caldwell, pak novinku srovnává s objevem Rosettské desky, kamene, který pomohl rozluštit egyptské hieroglyfy. „Doposud jsme vlastně taky neměli šanci pořádně pochopit, odkud se tady vzali,“ tvrdí.

Zmíněná fosilie údajně vědcům poskytuje informace, jak vývoj ještěrů i hadů v průběhu času probíhal. „Doufejme, že objev zaujme i lidskou zvídavost, která pak bude chtít zjistit, jak se příroda stovky milionů let vyvíjela,“ věří Caldwell.