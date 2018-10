Start lodě Sojuz MS-10 se nezdařil. Posádka musela nouzově přistát

Sojuz MS-10 odstartoval z kazašského kosmodromu Bajkonur. První informace o možném problému s nosnou raketou se objevily krátce po desáté hodině, kdy posádka hlásila problém při oddělování prvního stupně. Záhy se ukázalo, že Sojuz nemá rychlost nezbytnou k tomu, aby dosáhl oběžné dráhy. Velení mise proto oznámilo, že se posádka pokusí o návrat na zem po balistické dráze.

