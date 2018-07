Šťastný konec. Thajské chlapce nalezli v zaplavené jeskyni živé

Dvanáct chlapců i jejich fotbalového trenéra, které v jeskynním komplexu zablokovaly povodně, nalezli v pondělí živé po devíti dnech záchranáři v Thajsku. Informoval o tom server BBC. Jejich stav zatím není znám.

Na místě nyní zasahují potápěči i jednotky z USA a Velké Británie. "Všichni jsou v pořádku, ale mise stále není u konce," oznámil Narongsak Osottanakorn, guvernér provincie Chiang Rai na tiskové konferenci. Chlapci jsou totiž stále uvězněni a záchranáři nyní řeší, jak je dostat ze zatopeného jeskynního komplexu ven. Mezinárodní tým prozkoumává i horský terén nad ním a snaží se nalézt způsob, jak se na místo dostat i svrchu.

Podle guvernéra budou jednotky i nadále vypouštět vodu z jeskyně a na místo se potopí lékaři, aby zkontrolovali zdravotní stav chlapců i trenéra. "Pokud lékaři řeknou, že jsou v dobré fyzické kondici na přesun, dostaneme je ven," upřesnil.

Chlapci ve věku od 11 do 16 let a jejich fotbalový trenér byli pohřešováni devět dní, kdy se vydali po tréninku do jeskyně Tcham Luang Nang Non na severu Thajska. Překvapily je však přívalové deště, které je v místě uvěznily. Do velké záchranné akce se následně zapojily thajské námořní i letecké jednotky. Záchranné úsilí však je stále velmi komplikované, jelikož voda zaplavila jeskyni i cesty do dalších prostor.

Desetikilometrová jeskyně Tham Luang představuje jeden z nejdelších a turisticky nejpřitažlivějších jeskynních systémů v Thajsku, přitahujících pozornost řadou úzkých průlezů a jeskynních komor. Nemá se do ní ale vstupovat během období dešťů od července do listopadu, kdy ji zaplavuje voda.