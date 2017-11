Převrat v Zimbabwe? Armáda obsadila úřady. Nesmrtelný Mugabe končí

„Chtěli bychom ujistit národ, že jeho prezidentská excelence je i se svou rodinou v bezpečí,“ prohlásil představil armády Sibusiso Moyo v národní televizi ZBC, kterou vojáci obsadili.

Jak píše server BBC, Mugabe se chystá z vedení nejzadluženější země světa odstoupit.

„Jde nám o zločince, kteří jsou okolo prezidenta. Páchají trestnou činnost a ekonomicky škodí této zemi. Jakmile dokončíme naší misi, očekáváme, že se situace vrátí do normálu,“ dodal Moyo. Kdo je přesně cílem vojenské akce už neinformoval.

V prohlášení rovněž vyzval občany ke klidu a garantoval nezávislost soudů. Bezpečnostní složky podle něj jednají „pro dobro země“. Jakákoliv provokace se pak setká s adekvátní odezvou.

V čele zimbawských ozbrojených sil stojí armádní generál Constantino Chiwenga. Ten se podle BBC nyní postavil 93letému Mugabemu proto, že prezident v rámci čistky ve své straně Zimbabwská africká národní unie - Vlastenecká fronta (ZANU-PF) odvolal svého dlouholetého spojence, viceprezidenta Emmersona Mnangagwanu, který byl dříve považován za jeho možného nástupce. Mugabe vládne jedné z nejchudších zemí světa od roku 1980, kdy se stal premiérem a o sedm let později byl zvolen prezidentem.

Spekulovalo se ale i o tom, že se prezidentkou stane současná první dáma Grace Mugabe, která je o čtyřicet let mladší než její choť.

"Budoucnost Zimbabwe je v našich rukou, je to naše zodpovědnost," vyhrává ze státních rádií partyzánská píseň z válečných 70. let. Bývalá britská kolonie získala nezávislost až v roce 1980.

Slova o převratu rovněž odmítl zimbabwský velvyslanec v Jihoafrické republice Isaac Moyo. Podle něj vláda bude „nedotčena“.

Americká ambasáda v Harare napsala na Twitter, že má dnes zavřeno a radí svým občanům, aby zůstali v bezpečí a nevycházeli ven, než se situace uklidní.

Due to ongoing uncertainty in Zimbabwe, the U.S. Embassy in Harare will be minimally staffed and closed to the public on November 15. Embassy personnel will continue to monitor the situation closely. @StateDept