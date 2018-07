VIDEO: Sté výročí RAF. Letecké přehlídce přihlížely desetitisíce lidí a královna

Britské Královské letectvo (RAF) oslavilo sto let od svého vzniku. Během přehlídky nad Buckinghamským palácem a ulicí Mall v centru Londýna se představila téměř stovka letounů, které reprezentovaly to nejlepší z historie RAF během posledních 100 let.

Nad hlavami přihlížejících, kterých bylo podle údajů metropolitní policie 60 až 70 tisíc, tak prolétly nejen legendární Spitfiry, které pomohly během II. světové války vybojovat Bitvu o Británii. ČTĚTE TAKÉ: V Londýně pokřtili prince Louise, nejmladšího syna Williama a Kate Současnost například reprezentovala například trojici moderních amerických neviditelných stíhacích letounů F-35 Lightning nebo 22 evropských víceúčelových letounů Eurofighter Typhoon. Kromě letadel se však představilo i například devět armádních helikoptér. Britská královna Alžběta II. v krátkém projevu pogratulovala RAF k „pozoruhodnému přínosu k obraně“ během posledních 100 let. Jeho charakteristickými znaky se podle jejích slov staly „houževnatost, dovednosti a galantnost“. „Vzpomínám si na Bitvu o Británii, která byla vybojována na obloze nad námi a my nikdy nezapomeneme na tu odvahu a oběť té doby,“ dodala. Arcibiskup z Canterbury Justin Welby ve svém projevu na adresu RAF řekl, že bylo „rozhodujícím faktorem pro zachování nezávislosti této země, její demokracie a svobody, její naděje na civilizaci a jejího přínosu humanity pro budoucnost“. „Je také správné vzpomenout si se zármutkem a znovu s hlubokou vděčností na ty desítky tisíce lidí, kteří položili své životy ve službě RAF,“ dodal. Armádní vzdušné síly Royal Flying Corps a námořní Royal Naval Air Service se sloučily a vytvořily RAF 1. dubna 1918. Vzniklo tak první nezávislé vojenské letectvo na světě. ČTĚTE TAKÉ: Líbánky? Nikoliv. Harry a Meghan zamíří po pohádkové svatbě rovnou do práce

Autor: Pavel Škopek