Stížnost na Británii kvůli smrti Čecha se zamítá, rozhodl soud ve Štrasburku

Evropský soud pro lidská práva zamítl stížnost proti Británii, kterou k němu podala rodina Čecha Zdeňka Makara, zabitého v roce 2016 v Londýně.

Zdeněk MakarFoto: ČTK/PA/Metropolitan Police

Na štrasburský tribunál se obrátila sestra zavražděného Adéla Makarová kvůli tomu, že britský soud zprostil pachatele vraždy obvinění. Muž se u soudu bránil tím, že jednal v sebeobraně. Britská porota jej nakonec neuznala vinným ani z úmyslného zabití.

K události došlo dne 21. září 2016 v době, kdy se tehdy jedenatřicetiletý Zdeněk Makar, který v Anglii působil jako manažer cateringu v Královském institutu britských architektů, vracel z práce. Poidle svědectví citovaných před časem Českou televizí se v bistru, kde se zastavil pro jídlo, střetl s devětadvacetiletým Raymondem Sculleym a údajně nevhodně zažertoval na adresu jeho synovce. Sculley ho chytil za krk, Makar se ale vyprostil.

Když později opustil restauraci, Sculley se vydal za ním a na ulici ho napadl opakovanými údery řetězem se zámkem na kolo, které byly smrtelné.

Přestože výpovědi svědků hovořily o tom, že Makar zvedal na ulici ruce s otevřenými dlaněmi na znamení, že se nechce prát, britský soud dal za pravdu Sculleyho tvrzení, že to byl on, kdo byl napaden - Čech mu prý dal na ulici jako první ránu do krku (tuto pachatelovu verzi zpochybnil patolog, podle nějž Makar neměl na rukách žádné zranění). Porota proto Sculleyho osvobodila.

Její verdikt nyní potvrdil i Evropský soud pro lidská práva. Makarová se podle svých slov setkala v Anglii s vyšetřovateli případu, které tento rozsudek šokoval, uvedl server idnes.

Důvodem aktuálního rozhodnutí je zřejmě to, že Evropský soud pro lidská práva řeší jen případy možného porušení úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, nepřezkoumává, neruší a nemění rozsudky vnitrostátních soudů