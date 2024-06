Členské státy NATO diskutují o možnosti rozmístění více jaderných zbraní a zvýšení jejich stavu pohotovosti. Britskému deníku The Telegraph to dnes řekl šéf Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg s poukazem na rostoucí hrozby ze strany Ruska a Číny. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov Stoltenbergova vyjádření označil podle agentury Reuters za eskalaci.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. | Foto: ČTK/DPA/Kay Nietfeld

Stoltenberg britským novinám řekl, že mezi členy aliance nyní probíhají živá jednání s cílem zajistit transparentnost kolem jaderného arsenálu coby odstrašujícího prostředku. „Nechci zacházet do operačních podrobností o tom, kolik jaderných hlavic by mělo být akceschopných a které by měly být uskladněny, ale musíme se o těchto otázkách radit. A přesně to děláme,“ řekl. „Transparentnost nám pomáhá sdělit přímý vzkaz, že jsme samozřejmě jadernou aliancí,“ zdůraznil generální tajemník.

Cílem NATO je podle Stoltenberga svět bez jaderných zbraní. „Ale dokud jaderné zbraně existují, musíme zůstat jadernou aliancí, protože svět, v němž Rusko, Čína a Severní Korea mají jaderné zbraně, a NATO je nemá, je nebezpečnější,“ dodal Stoltenberg.

Minulý týden šéf NATO řekl, že jaderné zbraně jsou "poslední bezpečnostní zárukou" aliance a prostředkem k zachování míru.

Ruský prezident Vladimir Putin opakovaně varoval, že Moskva by mohla v krajní situaci na svou sebeobranu jaderné zbraně použít. Spojené státy a jejich evropské spojence Rusko, které před více než dvěma lety zahájilo rozsáhlou válku proti sousední Ukrajině, obviňuje ze zatahování světa na pokraj jaderné konfrontace tím, že poskytují bránící se zemi zbraně, z nichž některé mohou být používány k útokům na ruské území.

NATO, které přebírá větší roli v koordinaci dodávek zbraní Kyjevu, hovoří o jaderných zbraních zřídkakdy veřejně, i když je známo, že Spojené státy mají takové zbraně uloženy v některých lokalitách v Evropě.