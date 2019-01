„Členské státy zaznamenaly jasná a hlasitá slova amerického prezidenta,“ řekl Stoltenberg a prohlásil, že státy NATO nyní své příspěvky zvyšují. Aliance je sjednocená, protože se dokáže přizpůsobit. Severní Amerika a Evropa dnes spolupracují víc než dřív, konstatoval generální tajemník. „Je to jasné poselství Rusku, myslím, že ho vnímají,“ dodal.

Šéf Bílého domu podle nedávných informací amerických médií několikrát v soukromí naznačil, že by Spojené státy mohly NATO opustit, protože nesou neúměrné finanční břímě nesrovnatelné s příspěvky ostatních. Veřejně Trump opakovaně požaduje, aby všichni členové aliance vydávali na zbrojení nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu.

Trump dnes na Stoltenbergovo prohlášení v pořadu Fox News reagoval na twitteru. Podle něj generální tajemník prohlásil, že „díky mně bylo NATO schopno vybrat od svých členů daleko víc peněz než kdy dříve“. Aliance je dnes podle Trumpa jednotnější, „přestože demokrati a prolhaná média rádi tvrdí opak“.

Méně se však americkému prezidentovi daří na domácí půdě, kde se mu stále nepodařilo přesvědčit Kongres, aby mu poskytl finance na výstavbu zdi na hranici s Mexikem. Trumpův šéf personálu Mick Mulvaney v neděli prohlásil, že se prezident neobává přistoupit znovu k ochromení amerických úřadů, pokud peníze od zákonodárců nedostane.

CBS: "Why does POTUS think outcome will be different in 21 days? Dems remained largely unified"



MULVANEY: "B/c so many of them came to us & said, 'you know, we think you might be right on this barrier thing, but we can't negotiate w/you during a shutdown'… now's their chance." pic.twitter.com/9spdPBMb4v