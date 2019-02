„Rusko tak má stále možnost se ke smlouvě vrátit. My vyzýváme Rusko, aby této příležitosti využilo a průkazně zlikvidovalo své rakety středního doletu. Čas běží,“ zdůraznil šéf aliance. Když Moskva svůj postoj nezmění, bude NATO připraveno reagovat. Stoltenberg ale vyloučil možnost, že by se ze strany Severoatlantické aliance chystalo rozmístění nových jaderných střel v Evropě.

At the @MunSecConf to talk about transatlantic cooperation & multilateral frameworks. #NATO continues to call on Russia to comply with the #INFTreaty, but is also preparing for a world without it. However, NATO does not intend to deploy new land-based nuclear weapons in Europe. pic.twitter.com/78e91YJLKC