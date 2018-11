Stovky migrantů dorazily na hranice USA. Američané dál staví barikády

Přibližně čtyři stovky migrantů se oddělily od hlavní karavany již v Mexico City a do Tijuany dorazily během úterý v autobusech. Podle organizací na ochranu lidských práv by další větší skupiny měly dorazit na hranice během následujících dní. Uprchlíky neodradilo ani rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zpřísnil podmínky pro získání azylu.

„Raději budu uvězněný ve Spojených státech, než abych se vrátil do své vlasti, kde vím, že mě zabijí za to, že jsem jiný,“ řekl agentuře Reuters transsexuál Nelvin Mejía. „Minulý měsíc mi zavraždili přítele a já nechci dopadnout stejně.

Americký ministr obrany Jim Mattis uvedl, že během středy navštíví pohraniční pásmo. Americký úřad, který v sobě spojuje celní správu a pohraniční stráž CBP v prohlášení informoval, že dočasně uzavře hraniční přechody San Ysidro a Otay Mesa, aby mohli příslušníci americké armády nainstalovat překážky z ostnatého a žiletkového drátu, barikády a ploty.

„CBP se i nadále připravuje na potenciální příchod tisíců lidí, kteří se pohybují v karavaně napříč Mexikem k hranici Spojených států amerických,“ uvedl jeden z předních představitelů úřadu Pete Flores, podle kterého představuje příval uprchlíků „potenciální bezpečnostní riziko“.

