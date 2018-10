Stovky migrantů vzaly útokem španělskou enklávu Melillu. Jeden zemřel

Jeden africký migrant zemřel a tři byli zraněni, když se v neděli tři stovky běženců pokusily překonat sedmimetrový plot oddělující španělskou enklávu Melilla na severu Afriky od Maroka. Přibližně 200 migrantům se to podařilo. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na místní úřady.

Muž, který zemřel, podlehl podle úřadů infarktu. Navzdory snaze záchranářů se ho nepodařilo zachránit. „Bohužel jeden z migrantů zemřel… zdá se, že se jednalo akutní srdeční selhání,“ uvádí se v prohlášení.

Dvě stovky migrantů, které pronikly do španělské enklávy, jsou nyní umístěny v záchytných centrech a místní úřady zahájili jejich identifikaci.

Španělsko se poté, co nová italská vláda uzavřela pro běžence své přístavy, stalo pro africké migranty hlavní vstupní branou do Evropy. Podle údajů Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) se letos dostalo do Melilly a další blízké španělské enklávy Ceuty již více než 6000 migrantů.

Hraniční oplocení kolem enkláv je přitom na některých místech obtočené ostnatým drátem. Také dnes za sebou migranti zanechali zakrvácená trika, háky s dřevěnými rukojetěmi a boty s hroty, které jim měli pomoci při šplhání.

Běženci se plaví i přes moře

Migranti se však nesnaží pouze dostat do španělských severoafrických enkláv. Od začátku roku již dorazilo přes moře na pobřeží Andalusie na jihu Španělska více než 40 tisíc lidí. Podle UNHCR se přitom v naprosté většině jedná o muže, primárně z Guineje, Mali a Maroka.

V sobotu vrátilo Španělsko do Maroka 24 běženců, kteří se dostali na ostrovy Chafarinas, což je další španělské teritorium u severoafrických břehů. Umožnila mu to bilaterální dohoda z roku 1992, jež umožňuje do určité lhůty vrátit občany třetích zemí, kteří do Španělska vstoupili ilegálně.

Tato dohoda byla až do tohoto léta, kdy bylo vráceno zpět 116 mužů, kteří pronikli do Ceuty, využívána jen velice vzácně. Španělské ministerstvo vnitra říká, že je nyní využívána díky dobrým oboustranným vztahům mezi zeměmi.