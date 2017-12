Strana Jednotné Rusko potvrdila Putina jako kandidáta na prezidenta

Dnešní sjezd strany Jednotné Rusko podpořil jako svého kandidáta na prezidenta Vladimira Putina. V prezidentských volbách, které v Rusku uskuteční v březnu příštího roku, budou o prezidentské křeslo bojovat zatím tři kandidáti. Favorit a pravděpodobný vítěz voleb je podle světových médií předem znám.

„Strana podporuje nominaci Vladimira Putina na prezidenta ve volbách, které proběhnou 18. března 2018,“ prohlásila oficiálně vládnoucí strana.

Putin již dříve oznámil, že do voleb půjde jako nezávislý kandidát. Neoficiálně je ale jediným faktickým lídrem největší ruské politické strany.

Putinovi na sjezdu vyjádřil podporu předseda strany a dosavadní premiér Dmitrij Medveděv: „Dáme ti, Vladimire Vladimiroviči, všechnu možnou podporu teď i v budoucnu,“ řekl mu veřejně Medveděv. Informovala o tom agentura TASS.

Vůdce opozice mimo hru

Oficiálně zůstává ve hře o prezidentské křeslo i moderátorka Xenija Sobčaková, která je ale považována za nastrčenou loutku, mající pouze usnadnit Putinovi cestu k vládě. Opoziční vůdce Alexej Navalnyj nebude moci kandidovat, jelikož byl odsouzen a odpykává si podmíněný trest.

Kandidovat bude tradičně nacionalista a vůdce Liberálně demokratické strany Ruska Vladimir Žirinovskij.

Putin se k moci dostal v roce 1999, kdy jej tehdejší prezident Boris Jelcin jmenoval premiérem. Po jeho abdikaci se v lednu 2000 stal prezidentem.

Vládl po dvě funkční období do roku 2008. Potřetí za sebou kandidovat nesměl: v roce 2008 byl tedy vystřídán Dmitrijem Medveděvem, za jehož vlády zastával úlohu premiéra. Roku 2011 navrhl Medveděv straně Jednotné Rusko jako dalšího prezidentského kandidáta opět Putina, jenž se do nejvyšší funkce vrátil v roce 2012.

Prezidentem se tak stane již počtvrté a mohl by vládnou dalších šest let do roku 2024, kdy mu bude 72 let.