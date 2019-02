Během čtvrteční noci panovaly na mnoha místech amerického středozápadu teploty kolem 40 stupňů Celsia. Kritická byla například situace ve městě Ponsford, jež leží v Minnesotě, kde pocitová teplota nepřekročila hranici minus 50 stupňů.

Zatímco teploty v Chicagu klesly na mínus 30 stupňů Celsia, což je méně než v některých částech Antarktidy, v Severní Dakotě naměřili hodnotu mínus 37 stupňů Celsia.

UPDATE: At least 8 people have died in the #PolarVortex, including:



• An 18-year-old Iowa student found unresponsive outside in a wind chill of -51°F



• An 82-year-old Illinois man found hours after he fell trying to get into his home pic.twitter.com/2QOZ9w14e1