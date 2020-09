Na videonahrávce, která byla zveřejněna na twitteru, je vidět, jak se k policejnímu autu blíží neznámá osoba, střílí dovnitř a poté z místa uteče. "Je to smutná připomínka toho, že se jedná o nebezpečnou práci," uvedl na tiskové konferenci místní šerif Alex Villanueva.

Útok přichází v době, kdy se po několika úmrtích a zraněních černochů při zásazích bezpečnostních sil ve Spojených státech znovu rozproudila debata o rasismu a policejním násilí. V Los Angeles minulý měsíc vyvolalo vášně, když policisté zastřelili černocha, kterého zastavili kvůli údajnému přestupku spojenému s jízdou na kole.

"Samozřejmě že zažíváme důležitou debatu o fungování policie v této zemi, ale toto jsou lidé, kteří za nás nasazují životy, a my jim zajistíme spravedlnost," řekl dnes v televizi CNN o postřelených policistech starosta Los Angeles Eric Garcetti.

Prezident Donald Trump videonahrávku zachycující útok sdílel na twitteru. "Bestie, proti kterým je potřeba tvrdě zasáhnout," napsal v komentáři. "Násilí jakéhokoliv druhu je špatné, ti, kdo ho páchají, by měli být chyceni a potrestáni," uvedl na twitteru Joe Biden, Trumpův demokratický konkurent v listopadových prezidentských volbách.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ