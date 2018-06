Po střelbě na festivalu v Trentonu zůstaly desítky zraněných, útočník je mrtvý

/VIDEO/ Čtyřiadvacetihodinovým uměleckým festivalem v Trentonu v americkém státě New Jersey se v neděli brzo ráno rozlehla střelba. Zraněno bylo celkem 20 osob. Čtyři z nich, včetně třináctiletého chlapce jsou v kritickém stavu. Jeden z údajných střelců byl zabit. Informovala o tom televize ABC.

Policie místo střelby v Trentonu uzavřela.Foto: ČTK/AP/Paige Gross

Situace je nicméně stále nepřehledná a neznámý zůstává i motiv. Podle úřadů stojí za útokem minimálně dvě osoby. Jeden z podezřelých, 33letý muž byl při zásahu policie zabit. Druhý podezřelý byl vzat do vazby.

„Najednou šel můj bratr ke mně a říká 'Slyšíte tu střelbu?' Já na to: 'Zní to jako ohňostroj.' Řekl, že ne, že to je to střelba. Další věc, kterou vím, je, že jsme se otočili a všichni běželi dolů po ulici,“ popsal reportérům Angelo Nicolo, jeden ze svědků.

Breaking: Mass shooting incident in Trenton, NJ — Trenton City officials say multiple people were shot at a 24-hour all night art event. Witnesses report a fight and gunshots around 2:50am, crowds running out of Roebling Market. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/x1UERcMWYF — Randy Gyllenhaal (@RandyGyllenhaal) June 17, 2018

Nicolo dále řekl, že viděl jednoho člověka se střelným poraněním nohy. „Viděl jsem, jak dva policisté doprovázejí chlapa, který byl střelen do nohy. Zaškrtili mu to a odváděli ho pryč, než přijela sanitka,“ uvedl.

VIDEO: Chaos at the time of the shooting this morning at Art all night in Trenton, New Jersey. pic.twitter.com/VzIxkmSk4Q — Lakewood News Network (@LakewoodNewsNet) June 17, 2018

Festival The Art All Night Trenton 2018 začal v sobotu ve tři hodiny odpoledne místního času a měl skončit ve stejný čas v neděli. Na festivalu bylo vystaveno více než 1500 exponátů místního umění a na třech hudebních scénách se mělo uskutečnit 60 vystoupení. Podle policie byla na akci v okamžiku střelby přibližně tisícovka lidí. V budově přitom nebyly žádné detektory kovů.