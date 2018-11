Střelba na Floridě. Útočník v nákupním centru zabil dva lidi, poté i sebe

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 18 200 Kč

Úředníci v oblasti správy průmyslu a dopravy REFERENT/KA AUTOPROVOZU ZZS JČK. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18200 kč, mzda max. 27380 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplní práce zaměstnance je komplexní řízení a zajištění provozu vozidel v organizaci, zejména: Zajišťování činností související s evidencí vozidel, pojištěním vozidel, kontrolou autoprovozu, příprava podkladů pro vypsání výběrových řízení, řízení, organizace a kontrola práce podřízených útvarů, zajištění školení a přezkoušení řidičů, evidence nákladů na provoz, údržbu, opravy, likvidace pojistných událostí, evidence dopravních nehod, zpracování měsíčních uzávěrek PHM, rozbory spotřeby atd., Kvalifikační a osobní předpoklady uchazeče: minimálně středoškolské vzdělání s maturitou - odborné zaměření výhodou, praxe v oboru výhodou, dobrá znalost MS Office (Word, Excel, Outlook), aktivní přístup k práci, samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, bezúhonnost a zdravotní způsobilost, řidičský průkaz sk. B, sk. C výhodou , Nabízíme: plat dle platných právních předpisů - 10. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě), osobní příplatek - po zapracování, 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní spoření nebo na životní pojištění, poukázky na volnočasové aktivity, nástup ihned nebo dohodou., Máte-li zájem o účast ve výběrovém řízení, zašlete do 21. 11. 2018 přihlášku obsahující: doprovodný (motivační) dopis a strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe, kopie dokladů o dosaženém vzdělání a absolvovaných kurzech, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely výběrového řízení, viz. text:, "Souhlasím, aby Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje zpracovávala mé osobní údaje pro účely získání zaměstnání v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679., o ochraně osobních údajů, a to až do odvolání písemnou formou.", na adresu: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, Personální oddělení, Bc. Hana Fialová, B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice. Nebo na e-mail: kariera@zzsjck.cz, kontaktní telefon: 387 762 321, 387 762 311. Pracoviště: Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje, B. Němcové, č.p. 1931, 370 01 České Budějovice 1. Informace: Hana Fialová, .