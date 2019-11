Nemocnice Henry Mayo Newhall později informovala, že přijala čtyři osoby, tři z nich mužského a jednu ženského pohlaví. Zatímco žena svým zraněním podlehla krátce po útoku, další z raněných zemřel o několik hodin později. Podle deníku The Guardian jsou oběťmi šestnáctiletá dívka a čtrnáctiletý chlapec.

Policie na základě informací svědků pátrala po podezřelém „muži asijského vzhledu v černém oblečení“ a vyzvala obyvatele nejbližšího okolí, aby nevycházeli z domovů. Šerif okresu Los Angeles následně oznámil, že se podezřelého podařilo dopadnout. Podle deníku The Guardian se jedná o šestnáctiletého studenta, bližší informace včetně motivu však policie nesdělila. Útočník byl hospitalizován se střelným poraněním, které si měl způsobit sám, a jeho stav je kritický.

Škola, na které k útoku došlo, i vzdělávací zařízení v blízkém okolí byly kvůli incidentu uzavřeny. Televizní záběry zachytily evakuaci studentů za přítomnosti ozbrojených policistů.

Studentka Sharon Orelana Cordova místní televizní stanici KNBC-TV sdělila, že se ukryla pod stolem v ordinaci zdravotní sestry, dokud si pro ni nepřišli policisté. „Když jsem vyšla ven, viděla jsem někoho ležet na zemi. Všude byla krev,“ popsala.

Rosie Rodriguez podle svých slov cestou do knihovny zaslechla zvuky, které „zněly jako praskání balónků“. Když viděla ostatní studenty utíkat, uvědomila si, že jde o výstřely. „Slyšela jsem spoustu dětí brečet. Měli jsme strach,“ řekla reportérům.

Mluvčí Bílého domu Jud Deere uvedl, že prezident Donald Trump informace z místa neštěstí pečlivě sleduje. Kalifornský guvernér Gavin Newsom rovněž uvedl, že vývoj na místě pečlivě sleduje a jeho kancelář spolupracuje s policií.

"We heard what sounded like binders dropping."



Two students describe scene at Santa Clarita high school amid reported shooting this morning: "We had no idea where we were going to go, we just knew to get out." https://t.co/81af6KbPi4 pic.twitter.com/owTDFXt2HC