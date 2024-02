Kolem milionu lidí přišlo ve středu slavit do největšího města amerického státu Missouri vítězství místních Chiefs v Super Bowlu, prestižní trofeji pro vítěze ligy amerického fotbalu. Na konci slavnosti hádka několika výrostků skončila střelbou, která zabila jednu ženu a zranila dvaadvacet lidí, z toho polovinu dětí.

Zraněná žena po oslavách vítězství fotbalistů Kansas City v Super Bowlu. | Foto: ČTK/AP Photo/Charlie Riedel

Pro statisíce fanoušků to byla třetí velká oslava v posledních pěti letech. Před nádražím Union Station poslouchali své oblíbené hráče včetně hvězdného Travise Kelce a užívali příjemného dne. Slavnost už skoro končila, když se najednou ozvala série ran, kterou mnozí lidé kolem nejprve považovali za ohňostroj.

Velmi blízko začínající tragédii byl Jacob Gooch se svými dětmi. „Slyšel jsem nějakou hádku a dívčí hlas, jak křičí: Nedělej to, ne tady, to je pitomost. Dcera viděla, jak se nějaká paní snažila střelce držet. Lidi od nich ustupovali, on vytáhl zbraň, začal střílet a točil se přitom kolem dokola,“ popsal muž pro CBS News. Dodal, že dcera vyvázla bez zranění, ovšem jeho ženu střelec zasáhl do lýtka a syna do nohy. Jeho kulka zasáhla do kotníku.

Lidé, kteří odvážně zastavili střelce, velmi pravděpodobně zabránili většímu krveprolití:

Blízko střelby byla i rodina Kingových. List The New York Times (NYT) píše, že slyšeli hádku nejméně čtyř lidí. Podle nich si nějaký muž a žena začali nadávat a křičeli na sebe, do rozepře se zapojili i dva další muži, nejméně jeden z nich byl teenager. Dva z nich pak vytáhli zbraně. Podle Jesse Kinga to vypadalo, že je jim úplně jedno, kam střílí. „Utíkali každý jinam, ale pořád stříleli za sebe, nijak zvlášť nemířili,“ popsal King pro NYT.

Vše se seběhlo rychle

Další z přihlížejících se podíleli na zadržení nejméně jednoho z podezřelých. Podle čtyřicátníka Treye Filtera, celoživotního fanouška Chiefs, se všechno seběhlo velmi rychle, píše Kansas City Star. „Tak rychle jsem se už léta nehýbal, a pořád netuším, co mě to popadlo. Jsem prostě kluk z Kansasu, udělal jsem svoje a šli jsme pryč,“ řekl Filter.

Když chytil podezřelého, který se prosmýkal davem, na zem dopadla zbraň. Jeho žena Casey si nejdřív myslela, že je to nějaká hračka, dokud ji nezvedla. „Byla to opravdová útočná puška, skoro půl metru dlouhá,“ řekla listu.

Za hrdinu se stavební podnikatel nepovažuje. „Udělal jsem jenom to, co by na mém místě udělal každý. Vůbec nemám pocit, že bych udělal něco, co by stálo za řeč. Byly tam tisíce lidí a každý by udělal to samé,“ uvedl Filter.

Oslava šampionů ligy amerického fotbalu se změnila v horor:

Celý rozsah události se dozvěděl až cestou domů. Fandit a slavit hodlá dál. „Jsem fanoušek skrz na skrz a když jeden člověk udělá strašlivá životní rozhodnutí, můj život tím nezmění. Jestli Chiefs vyhrají příště znovu, zase na oslavu přijedu,“ vzkázal Filter.

Policie bezprostředně po střelbě zadržela tři mladíky, jednoho z nich později propustila, protože se na střelbě nepodílel. „Vyšetřovatelé nyní spolu se soudem pro mladistvé rozhodují o tom, jaká obvinění lze proti dvěma podezřelým vznést,“ uvedla ve čtvrtek pro NYT policejní mluvčí Alayna Gonzalesová.

Podívejte se, jak událost popsali očití svědci:

O fenoménu Super Bowlu Deník v poslední době informoval jako o sportovní, společenské i marketingové události.