Policisté dorazili k budově střední školy Austen-East Magnet v Knoxville poté, co obdrželi hlášení, že se v budově pohybuje student se zbraní. Podezřelého chlapce objevili na toaletách, když ho však vyzvali, aby vyšel ven, odmítl spolupracovat a podle šéfa vyšetřovatelů Davida B. Rausche začal střílet.

Zasahující policisté palbu opětovali. Jeden z mužů zákona byl střelcem zasažen do horní části nohy a musel být operován. Útočníka policisté zastřelili, nikdo další zraněn nebyl. Proč si mladík přinesl do školy zbraň nebo proč začal na policisty střílet zatím není jasné. „Je to smutný den pro Knoxville a obtížná situace pro Austen-East,“ komentoval situaci Rausch.

Zraněný policista je podle starostky Knoxville Indye Kincannon při vědomí a v dobrém stavu. „Bude v pořádku. Poděkovala jsem mu, že nasadil svůj život, aby ochránil studenty a zaměstnance školy. Odpověděl mi, že je lepší, když je zraněný on, než kdokoli jiný,“ řekla pro CBS News.

„Je to již čtvrtý případ zbytečné střelby, ke které v letošním roce došlo v oblasti Austin East. Musíme udělat vše co je v našich silách, abychom podobným tragédiím zabránili,“ prohlásil republikánský senátor Sam McKenzie.

Minulý týden přitom republikánský guvernér Bill Lee podepsal zákon, který v Tennessee jako ve vůbec posledním americkém státě dovoluje lidem starším 21 let nosit zbraně bez toho, aby předtím úřady prověřily jejich minulost nebo museli podstoupit řádný výcvik.

Učinil tak navzdory výhradám, že dosavadní systém povolení fungoval jako důležití bezpečnostní opatření, které jasně definovalo kdo smí a kdo nesmí nosit zbraň.