Pět lidí včetně malého chlapce zavraždil v pátek večer ve venkovské oblasti Texasu severně od Houstonu osmatřicetiletý muž ze sousedství. Z místa utekl, policie po něm zatím bezvýsledně pátrá. Zabíjel útočnou puškou v domě svých sousedů. Vytočilo ho, že jej otec rodiny poprosil, aby se kvůli jejich miminku ztišil.

Wilson Garcia, který při masakru v Texasu přišel o manželku i syna. | Foto: ČTK/AP Photo/David J. Phillip

Bylo před páteční půlnocí a v domě Wilsona Garcii v texaském městě Cleveland bylo živo. Sešlo se u něj patnáct lidí - přátel a širší rodiny. Ženy měly modlitební společenství, muži seděli venku a bavili se. Jenže u sousedů pořád někdo střílel a Garciovo nejmladší dítě, měsíc starý novorozenec, kvůli tomu nemohlo usnout. O tom, co následovalo, Garcia promluvil v neděli na bohoslužbě za zabité v místním kostele.

Jak popisuje televize NBC, všechno začalo tím, že za ním přišla jeho pětadvacetiletá manželka Sonia Argentina Guzmanová, a to právě kvůli rachotu výstřelů od sousedů. Garcia i tři jeho společníci, se kterými seděl před domem, se vydali za sousedem, Mexičanem Franciscem Oropesou. Na rekreační střelbu jsou lidé ve venkovských částech Texasu docela zvyklí, ale kvůli dítěti se chtěli domluvit.

„Šli jsme za ním a poprosili ho, jestli by mohl přestat střílet nebo s tím šel dál od domu. Jenže on odpověděl, že je na svém pozemku a může si dělat, co chce,“ začal Garcia své svědectví.

Dodal, že se sousedem se chtěli domluvit po dobrém, ale on jim začal nadávat. „Tak jsme řekli, že zavoláme policii, chtěla to i manželka. Chlápek nám dál vyhrožoval, proto jsme policii volali asi pětkrát. Trvalo snad dvacet minut, než přijeli,“ pokračoval ve svém vyprávění přeživší hromadné vraždy.

Policie později uvedla, že měla na rozsáhlý obvod jen tři příslušníky v hlídkové službě. Sousedé mezitím viděli, že Oropesa, mexický občan, dříve čtyřikrát deportovaný ze Spojených států, sedí na verandě, kouří a něco pije. Nakonec zašel do domu, zjevně pro svou útočnou pušku.

Asi deset nebo dvacet minut potom, co se Garcia vrátil ze sousedova domu, se Oropesa rozběhl a cestou k nim dobíjel zbraň, doplnila agentura AP. „Řekl jsem ženě, ať jde dovnitř, ten chlápek má nabitou zbraň. Ale manželka mi odpověděla, ať jdu dovnitř já. Střílet na ni prý nebude, protože je žena,“ vylíčil Garcia.

Jenže střelec přišel k domu a začal pálit a Garciova žena stojící u dveří zemřela jako první. Vrah pak uvnitř domu zastřelil i jeho devítiletého syna Daniela Enriquea. „Můj syn zemřel, protože chtěl chránit svou matku. Když totiž viděl, jak leží na zemi, rozběhl se k ní. A útočník neměl žádný soucit, když viděl kluka, jak brečí nad svou mámou,“ řekl pohnutý Garcia NBC.

Sám přežil poté, co vyskočil z okna domu v patře. Ještě viděl, jak uvnitř domu zemřely dvě ženy, které vlastními těly chránily jeho měsíčního synka a dvouletou dcerku. „Jedna z těch, co tam umřely, viděla, jak moje žena padla na zem. Sama byla v bolestech, ale mně řekla, ať zmizím oknem, protože moje děti už přišly o mámu a jeden z nás musí zůstat naživu, aby se o ně měl kdo postarat,“ řekl Garcia v slzách.

Dodal, že bratranec s manželkou se jako zázrakem zachránili. „Dokázali se skrýt pod nějaké šaty a drželi svému synkovi pusu, aby nekřičel,“ přiblížil Garcia. Střelec je proto neviděl a šel do dalších místností, kde spustil palbu na další lidi. Po zavražděných ženách zůstává, podle crowfundingové kampaně na jejich počet, šest nezletilých dětí.

Útočník z domu nakonec utekl, policie po něm zatím bezvýsledně pátrá. Vyšetřovatelé našli pušku, kterou zřejmě k vraždění použil, v jeho domě byly navíc další zbraně. Vytrasovali jeho mobil, ale našli ho pohozený i s částí oblečení muže na útěku. Nasazení psi ale nakonec ztratili stopu. Podle policie byly všechny oběti prakticky popraveny, zastřeleny ranami od krku výše.

Garcia novinářům řekl, že chce, aby se Ortopesa vzdal úřadům a stanul před soudem. „Doufám, že se bude kát, a chci, aby to věděl. Sám má syna stejně starého jako já. Co kdyby mu někdo vzal toho, koho v životě miluje nejvíc tak, jak to on udělal mně? Pokud je v něm trocha soucitu, pokud se zamyslí nad tím, co udělal a bude toho litovat, pak dobrá, ať se vydá úřadům. Nikomu totiž nepřeju, aby musel zažít bolest, která postihla mě. Nepřeju to ani jemu, a to mi vzal ty, které jsem v životě miloval nejvíc,“ řekl Garcia.

Všechny oběti střelby pocházely z Hondurasu, Garcia s rodinou se do Clevelandu přistěhoval před třemi lety, upřesnila televize ABC.

Na zavražděného Daniela Enriquea v pondělí vzpomínali i jeho spolužáci ze třetí třídy jedné z clevelandských škol. Ve třídě, kde s nimi ještě v pátek seděl, vytvořili malý pomníček. Jsou v něm knížky i fotbalový míč, který všichni spolužáci podepsali.

„Fotbal byl jeho oblíbený sport. Je hrozně důležité, abychom studentům umožnili oslavit Danielův život tak, jak potřebují. Byl to vzorný student s nakažlivým úsměvem,“ řekl agentuře AP ředitel školy Peter Armstrong.

Podle šerifa okresu San Jacinto Grega Caperse to byl pro jeho úřad první případ hromadné střelby s více než třemi mrtvými. „Člověk by se nikdy neměl stát svědkem něčeho takového a nikdo by nikdy neměl projít něčím takovým, co zakouší přeživší,“ řekl šerif pro FOX News.

Nechtěl přitom řešit přesný imigrační status postižené rodiny a zejména zavražděného chlapce. „Je mi jedno, jestli tady byl legálně, nebo nelegálně. Zemřelo pět lidí – a to je to, co mám na srdci. Moje srdce je v mém okresu, kde se snažím svoje lidi chránit, jak nejlépe umím,“ zdůraznil podle CNN pohnutý šerif.

Podle dat Gun Violence Archive došlo ve Spojených státech za první čtyři měsíce letošního roku už ke 184 případům hromadné střelby, při které byli zabiti nebo zraněni nejméně čtyři lidé. Počet obětí překročil 230.