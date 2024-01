Na střední škole Perry High School v americké Iowě se ve čtvrtek střílelo, píší americká média. Stanice ABC informuje o nejméně jednom mrtvém a řadě zraněných. Dnešek byl prvním dnem, kdy se studenti po vánočních prázdninách vrátili do školy. Agentura AP informovala, že střelec se na místě činu zastřelil. Není jasné, zda on je obětí, o které píše ABC.

Americká policie. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

První zprávy o střelbě dostala policie kolem 7:45 místního času (14:45 SEČ). Budovu podle AP obklíčila vozidla záchranných složek. Na místě jsou rovněž vyšetřovatelé z Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), kteří mají místním kriminalistům pomoci s objasněním střelby.

Úřady zatím informaci ABC o počtu obětí oficiálně nepotvrdily. Starosta města Perry Dirk Cavanaugh řekl, že „se šíří spousta spekulací o počtu mrtvých“, ale žádné vyjádření zatím nabídnout nemůže.

Na první tiskové konferenci asi tři hodiny po střelbě uvedl šerif okresu Dallas Adam Infante, že první policisté dorazili do školy sedm minut poté, co se dozvěděli, že na místě je útočník. Střelce policie již identifikovala, zatím však odmítla odhalit jeho identitu, uvést, zda někoho zatkla, nebo upřesnit počet obětí. Veřejnosti podle Infanteho již žádné nebezpečí nehrozí a další informace policie hodlá zveřejnit ve večerních hodinách SEČ poté, co vyslechne svědky.

Jedna ze studentek, 18letá Rachael Karesová, popsala, že zrovna končila nácvik s jazzovou kapelou, když společně se spoluhráči slyšeli čtyři jednotlivé výstřely. „Všichni jsme nadskočili. Náš učitel se na nás podíval a zakřičel: 'Utíkejte!'. Tak jsme utíkali,“ popsala Karesová. Studentka společně s ostatními přeběhla fotbalové hřiště, odkud slyšela další výstřely a lidi, jak křičí „vypadněte odtud, vypadněte odtud!“, píše AP.

Perry leží asi 65 kilometrů od Des Moines, hlavního města Iowy, a střední škola Perry High School je součástí školského sdružení s celkem asi 1800 studenty, píše stanice CNN. Vedení školy zatím na žádost médií o vyjádření k incidentu nereagovalo.