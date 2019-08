Místo útoku, tedy okolí obchodního domu Walmart a sousedního nákupního střediska Cielo Vista, bylo uzavřeno. Dorazili tam také agenti FBI i hraniční policie. Policejní mluvčí Gomez na tiskové konferenci prohlásil, že většina obětí zřejmě přišla o život ve Walmartu.

V době střelby v sobotu dopoledne místního času bylo ve zmíněném obchodním domě 1000 až 3000 nakupujících a asi 100 prodavačů. Mnozí zákazníci prý přišli nakoupit potřeby před začátkem školního roku.

Útočník byl podle mluvčího policie Gomeze s největší pravděpodobností jen jeden a policisté ho zadrželi bez jediného výstřelu. Identifikován byl jako Patrick Crusius.

Ke střelbě v El Pasu se na twitteru vyjádřil i prezident Donald Trump. "Zprávy jsou velmi špatné, mnoho mrtvých. Spolupracujeme s místními úřady, hovořil jsem s guvernérem. Bůh s Vámi všemi," napsal na twitteru.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people…