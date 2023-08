Útok, při kterém v sobotu ve floridském městě Jacksonville zemřeli tři lidé, byl podle vyšetřovatelů rasově motivovaný. Mladý běloch při něm cíleně střílel na černochy a usmrtil dva muže a jednu ženu. Sám se pak zastřelil, uvedly agentury, podle nichž se do případu zapojil i Federální úřad pro vyšetřování (FBI), který ho vyšetřuje jako trestný čin z nenávisti. O krvavém činu byl informován i americký prezident Joe Biden.

Střelba v Jacksonville | Foto: ČTK

„Jednoduše řečeno, tato střelba byla rasově motivovaná a on nenáviděl černochy,“ řekl na tiskové konferenci místní šerif T. K. Waters.

Bělošský dvacátník, který se před činem pohyboval po areálu nedaleké historicky černošské univerzity, v sobotu před 14:00 místního času (20:00 SELČ) začal střílet v obchodě Dollar General, který prodává především levné domácí potřeby, kosmetiku či potraviny. Maskovaný útočník v neprůstřelné vestě použil útočnou pušku typu AR-15 a pistoli Glock. Na nejméně jedné ze zbraní byla namalovaná svastika.

Zabil 11 lidí. Střelec ze synagogy v americkém Pittsburghu dostal trest smrti

Útočník před činem sepsal několik „manifestů“, v nichž rozebírá svou nenávist vůči černochům. Svému otci těsně před útokem poslal textovou zprávu, aby si zkontroloval počítač. Na něm otec našel jeden z textů a zavolal policii. V tu chvíli už ale jeho syn zahájil střelbu do lidí.

Podle dosavadního vyšetřování se zdá, že muž čin spáchal sám. Neexistují indicie, že by byl součástí širší skupiny. Střelba se odehrála přesně pět let poté, co v Jacksonville střelec zabil dva lidi a pak i sebe během soutěže ve videohrách.

Střelba připomněla případ z Buffala

Floridský guvernér Ron DeSantis, který je jedním z kandidátů na amerického prezidenta, odsoudil rasistickou motivaci střelce a jeho samotného označil za „šmejda“.

Muž v americké Filadelfii zastřelil pět lidí. Oběti si zřejmě vybíral náhodně

Sobotní čin ve městě s téměř milionem obyvatel, které leží na severovýchodě Floridy, podle Reuters připomíná loňský masakr z Buffala, kde bělošský útočník zastřelil deset černochů.

Případy útoků střelnou zbraní jsou v USA velmi časté. Za prvních sedm měsíců letošního roku se ve Spojených státech odehrálo 421 případů masové střelby, uvádí nezisková organizace Gun Violence Archive. Ta do statistiky zahrnuje případy, kdy při střelbě utrpí zranění nebo přijdou o život nejméně čtyři lidé, nepočítaje v to střelce.