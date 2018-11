Masakr v kalifornském baru: zabitého policistu čekal poslední rok ve službě

Oddaný seržant, který zemřel jako hrdina. Tak popsal šerif Geoff Dean svého podřízeného Rona Heluse, kterého v noci na čtvrtek v kalifornském baru v Thousand Oaks nedaleko Los Angeles zabil střelec. Po jeho útoku zůstalo v podniku nejméně dvanáct obětí a mnoho zraněných.

Ron Helus zasahoval na místě jako jeden z prvních policistů. Zástupce šerifa a otec jednoho dítěte byl u policie 29 let a příští rok se chystal odejít do důchodu. Na následky zranění zemřel v nemocnici.

„Ron byl velmi pracovitý a oddaný seržant. Dnes se odvážně vystavil možnému riziku a vydal se zachraňovat životy. A jak jsem už řekl jeho ženě, dnes zemřel jako hrdina,“ uvedl šerif Geoff Dean.

Ten současně popsal, jak podnik vypadal bezprostředně po útoku střelce. „Místo útoku vypadá hrozně, je tam tělo podezřelého a také hodně krve,“ přiznal místní šerif a dodal, že motiv činu není stále známý.

Sergeant Ron Helus confronted the California bar mass shooter & died a hero, sheriff says: “He was willing to sacrifice his life for the sake of others.” pic.twitter.com/LicvXj7mNX — Breaking911 (@Breaking911) 8. listopadu 2018

V klubu byli například vysokoškolští studenti z univerzity Pepperdine v kalifornském Malibu. „Byl jsem zrovna na tanečním parketu, když jsem uslyšel výstřely. Otočil jsem se a znenadání všichni začali křičet: K zemi!“ citovala BBC jednoho ze svědků.

„Prostě jsme si lehli k zemi, slyšeli jsme hodně křiku. Moje kamarádka, která tam dělala dýdžejku, vypnula hudbu. Byl tam velký zmatek,“ popsal další svědek.

Praskání balónků

Jednadvacetiletý Taylor von Molt, který se podílí na propagaci podniku, byl zrovna na tanečním parketu, když útočník zahájil střelbu. „Je to country bar, takže jsme všichni tancovali v řadě, když jsem uslyšel výstřely. Myslela jsem si, že je to praskání balónků,“ popsal mladý muž.

Thousand Oaks shooting latest:



∙ At least 12 people have been killed; the shooter is also dead.

∙ Veteran deputy sheriff Ron Helus was first on the scene and is among the dead.

∙ Between 10 and 15 people were injured and taken to hospital.https://t.co/6hJnQNs4Vx — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 8. listopadu 2018

„Byl jsem zmatený, protože jsem věděl, že zrovna žádné balónky nemáme. Otočil jsem se a uviděl jsem toho člověka se zbraní, několikrát vystřelil. Začal jsem utíkat směrem k východu,“ uvedl Taylor.

Lítost od Trumpa

Nad nešťastnou událostí vyjádřil lítost i americký prezident Donald Trump. „Bůh žehnej všem obětem a jejich rodinám,“ napsal mimo jiné ve svém twitterovém příspěvku.

…Great bravery shown by police. California Highway Patrol was on scene within 3 minutes, with first officer to enter shot numerous times. That Sheriff’s Sergeant died in the hospital. God bless all of the victims and families of the victims. Thank you to Law Enforcement. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. listopadu 2018

Podle dostupných zpráv byl pachatel ozbrojený nejspíš poloautomatickou zbraní a proti hostům vypálil desítky ran. Podle očitých svědků použil také dýmovnici. Na místě okamžitě vypukla panika. Podle policie se jednalo o 29letého muže, jméno nezveřejnila. Zda útok souvisel s terorismem, není jasné.