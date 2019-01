Incident se odehrál v noci na dnešek místního času (dopoledne SEČ). Podle svědků mu předcházela rvačka. Policie dorazila na místo činu šest minut před půlnocí.

„Strážníci hned po příjezdu objevili uvnitř objektu několik obětí se střelnými poraněními,“ píše se v prohlášení policie. „Začali provádět kroky k jejich záchraně, které zahrnovaly CPR (kardiopulmonální resuscitaci) a použití defibrilátorů. Hasičský záchranný sbor města Torrance na místě se záchranou jednotlivců také pomáhal."

Oběti prozatím identifikovány nebyly.

Torrance je zhruba 150tisícové město nacházející se asi 20 jižně od centra Los Angeles.

Jesus Perez, který byl střelbě přítomen, řekl portálu MSN, že se s ostatními utíkal schovat do baru. „Slyšeli jsme, že postřeleni byli dva lidé,” dodal s tím, že zaslechl čtyři výstřely.

