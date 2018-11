Útok v kalifornském baru. Muž začal střílet do hostů, média hovoří o mrtvých

V kalifornském městě Thousand Oaks zaútočil neznámý střelec poloautomatickou zbraní v nočním podniku Borderline Bar & Grill. Podle televize ABC se zevnitř ozvaly desítky výstřelů. Muž s plnovousem v tmavém oblečení hodil podle očitých svědků do baru dýmovnici a začal střílet.

Agentura Luna New s odvoláním na policii uvedla, že si střelba vyžádala šest mrtvých. „Nevím, kdo je těch šest mrtvých, zda je mezi nimi střelec, nebo ne. Je to stále velmi nejasné,” uvedl kapitán Garo Kuredjian.

