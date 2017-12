V moskevské továrně na cukrovinky se střílelo. Atentátníkem je bývalý ředitel

Chtěli byste nahlédnout do provoněné cukrárny z úspěšné pohádky Anděl Páně 2, prohlédnout si rekvizity, jež ve filmu účinkovaly? To a mnoho dalšího, včetně obléknutí do kostýmů anděla Petronela a čerta Uriáše, umožňuje až do konce března jedinečná výstava v krumlovských klášterech. Věrohodné rekvizity dokonce těsně před otevřením polekaly uklízečku, která způsobila poplach.