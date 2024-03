V koncertní síni v Krasnogorsku na západním okraji Moskvy se podle ruských médií střílelo. Na místě byl slyšet i výbuch, budova vzápětí začala hořet a uvěznila uvnitř neupřesněný počet lidí. Během několika hodin pak byla zcela zničena. Útočníci podle informací ruské bezpečnostní agentury FSB zabili nejméně 70 osob a dalších 145 zranili, číslo však nelze nezávisle ověřit. K útoku se přihlásil Islámský stát.

Ruské agentury potvrdily, že nejméně tři útočníci v maskáčovém oblečení začali střílet v koncertní síni Crocus City Hall. V pátek v ní měla hrát rocková kapela Piknik. Ještě před začátkem koncertu však podle některých očitých svědků začali útočníci střílet z automatických zbraní a podle agentury RIA Novosti jeden z nich hodil granát nebo zápalnou bombu.

Právě kvůli granátu začalo hořet. Plameny již halu zničily a prohořely stropem, který se zřítil, napsal projekt Nexta na síti X. Podle médií mohlo být v sále během útoku okolo šesti tisíc lidí, páteční koncert byl vyprodán.

Podle ruských úřadů zemřelo na místě nejméně 70 osob, dalších 145 pak utrpělo zranění. Číslo však nelze nezávisle ověřit.

K zodpovědnosti za útok se v pátek před jedenáctou hodinou večer přihlásila teroristická organizace Islámský stát, informovala agentura Reuters. Ruské úřady incident vyšetřují jako teroristický čin. Pachatele se zatím dopadnout nepodařilo. Ruská národní garda po nich stálé pátrá, uvedla s odkazem na úřady agentura AFP.

Meduza upozornila na videa sdílená na telegramu, na kterých lidé prchají z koncertní síně. Na dalších záběrech z budovy je slyšet střelba a na zemi leží nehybná těla, videa z haly zobrazují také muže s automatickými zbraněmi.

O útoku na Telegramu informoval i starosta Moskvy Sergej Sobjanin. „Dnes došlo v obchodním centru Crocus City k hrozné tragédii. Upřímnou soustrast blízkým obětí,“ napsal a současně vydal rozkaz poskytnout veškerou nezbytnou pomoc všem, kteří během incidentu utrpěli.

Moskva v důsledku střelby odvolala veřejné akce. „Zrušili jsme všechny zábavní a hromadné akce po celém Rusku,“ oznámilo tamní ministerstvo kultury. V Petrohradě úřady preventivně evakuují dvě obchodní centra.

Kyjev: Ukrajina s útokem nemá nic společného

Na množící se spekulace o zapojení Ukrajiny, která se přes dva roky brání ruské agresi, už reagovala ukrajinská prezidentská kancelář. „Ukrajina nemá nic společného se střelbou na okraji Moskvy,“ uvedla podle agentury AFP. Zapojení do útoku v Krasnogorsku podle agentury odmítli i ruští dobrovolníci, bojující po boku ukrajinských obránců proti armádě ruského prezidenta Vladimira Putina.

Mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky označil útok ozbrojenců v koncertní síni v Krasnogorsku za úmyslnou provokaci ruských zvláštních služeb.

Ukrajinska pravda připomněla, že už 8. března velvyslanectví USA v Rusku a britské ministerstvo zahraničí varovaly před možnými teroristickými útoky v Moskvě.

Záběry z pátečmé střelby na předměstí Moskvy jsou strašné a těžko se na ně dívá, uvedl podle agentury Reuters Bílý dům. Také on posléze doplnil, že nic nenasvědčuje tomu, že by do útoku byla zapojena Ukrajina.

Evropská unie je po střelbě na koncertě konsternovaná a šokovaná. Podle agentury AFP to sdělil mluvčí Evropské komise. Útok odsoudilo i české ministerstvo zahraničních věcí. „Útok na civilisty je nepřijatelný. Upřímnou soustrast rodinám obětí,“ napsalo na síti X.

Přísnější kontroly

Kvůli útokům v koncertní síni v Krasnogorsku a nedopadení pachatelů zpřísnily úřady bezpečnostní opatření. Zejména na místech, kde se shlukuje větší množství lidí. S důkladnějšími kontrolami tak musí počítat mimo jiné cestující na moskevských letištích.

„Mezinárodní letiště Šeremetěvo posílilo bezpečnostní opatření v okolí budovy, na parkovištích a uvnitř nástupních terminálů. Žádáme cestující, aby se na letiště dostavili s předstihem a důsledně dodržovali všechna požadovaná opatření při průchodu bezpečnostními kontrolami,“ řekla agentuře TASS mluvčí letiště Anna Zacharenková.

Podle agentury TASS platí zvýšená bezpečností opatření i pro vlaky, nádražní budovy či metro. Z bezpečnostních důvodů jsou také zrušené v Moskvě veškeré plánované větší víkendové akce.