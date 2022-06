Policisté našli na místě dvě ženy, obě zaměstnané v restauraci. Jedna z nich byla později v nemocnici prohlášena za mrtvou.

„Jedná se o velmi tragickou situaci, ke které vůbec nemuselo dojít. Podezřelý přišel dovnitř restaurace objednat si sendvič, jako každý jiný. Na jeho jídle se mu však něco nezdálo, rozzlobil se a jeho agrese vyvrcholila střelbou na dva zdejší zaměstnance,“ řekl v pondělí zástupce náčelníka Charles Hampton Jr.

Šestatřicetiletý muž byl zatčen v neděli večer. Podezřelého zatím policie odmítla identifikovat s odkazem na probíhající vyšetřování. Hampton uvedl, že útočník při incidentu použil střelnou zbraň.

„Soudní lékař identifikoval oběť jako šestadvacetiletou Brittany Maconovou. Pitva ještě nebyla dokončena, ale předběžnou příčinou smrti je střelné zranění,“ uvedl pro CNN, vyšetřovací soudní lékař okresu Fulton.

Čtyřiadvacetiletá žena, která byla rovněž postřelena, je v kritickém stavu, uvedla policie. V době střelby byl v obchodě také její pětiletý syn. Podle příbuzných postřelné, kteří mluvili s reportéry televize WSB-TV, schovala žena svého syna v době střelby pod pult. Chlapec byl tedy svědkem toho, jak muž postřelil jeho vlastní matku, naštěstí však vyvázl bez zranění.

Hampton uvedl, že spor vznikl kvůli příliš velkému množství majonézy na sendviči, ale zdůraznil, že je třeba se zaměřit nikoliv na příčinu, ale na následek.

„Láme mi to srdce, když vím, že někdo má tu drzost namířit zbraň a zastřelit někoho kvůli takové maličkosti, jako je příliš mnoho majonézy na sendviči. Obě ženy byly vzornými zaměstnankyněmi,“ řekl Willie Glenn, spolumajitel atlantské pobočky Subwaye televizní stanici WSB-TV.

