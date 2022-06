Svědectví dívky před komisí bylo součástí řady emotivních výzev, aby Kongres v otázce násilí páchaného střelnými zbraněmi jednal, píše britská BBC.

Hluboké trauma

Děsivý příběh se pro jedenáctiletou Miah začal odehrávat v momentě, kdy žákům učitelka řekla, aby se schovali, protože spatřila střelce. Následně osmnáctiletý útočník kantorku zastřelil, zatímco děti se schovávaly pod lavicemi a za aktovkami.

When the unthinkable happened at Robb Elementary, fourth-grader Miah Cerrillo displayed bravery that should never be expected from a child, covering herself in her classmate’s blood and playing dead.



This is what she wants the world to know: pic.twitter.com/xsDryhbrgA — Oversight Committee (@OversightDems) June 8, 2022

Miah utrpěla drobná zranění ramene a hlavy od střepin. Vyváznout se jí podařilo pravděpodobně pouze díky tomu, že předstírala svou smrt. Pak z učitelčina telefonu zavolala na tísňovou linku a prosila o přivolání policie.

„Myslela jsem si, že se útočník do třídy ještě vrátí, tak jsem se potřela krví svého spolužáka a byla potichu. Nechci, aby se to opakovalo,“ řekla.

Otec Miah, Miguel Cerrillo, řekl, že si jeho dcera nese hluboké trauma. „Už to není ta malá holčička, se kterou jsem si hrával,“ řekl se slzami v očích. „Školy už nejsou bezpečné. Něco se opravdu musí změnit.“

Miguel Cerrillo, the father of Uvalde elementary school shooting survivor Miah Cerrillo, gives emotional testimony to House lawmakers:



"I coulda lost my baby girl. She is not the same little girl … Schools are not safe anymore. Something needs to really change." pic.twitter.com/twuwpuvyxX — The Recount (@therecount) June 8, 2022

Zmasakrované děti k nepoznání

Zákonodárci si vyslechli také rodiče Lexi Rubiové, jedné ze studentek, která střelbu v Uvalde nepřežila. „Někde tam venku slyší naše svědectví nějaká maminka a říká si: Nedokážu si představit tu bolest'," řekla Kimberly Mata-Rubiová. „Naše realita bude jednoho dne její, pokud nebudeme jednat hned a něco se nezmění. Nechceme, abyste na Lexi mysleli jen jako na číslo. Byla inteligentní, soucitná, sportovně založená. Stojíme zde jako její hlas a požadujeme, aby se jednalo.“

Před výborem vystoupil také dětský lékař z Uvalde Dr. Roy Guerrero, který popsal smrtelná zranění, jichž byl svědkem. „Některé děti byly doslova rozprášeny kulkami, byly bez hlav, jejich těla byla roztrhána. Jediným vodítkem k určení jejich totožnosti bylo oblečení z kreslených filmů, které na sobě v době útoku měly,“ sdělil.

Dr. Roy Guerrero, a pediatrician in Uvalde, Texas, described to Congress seeing children so "pulverized" and "decapitated" by bullets "that the only clue as to their identities was their blood-spattered cartoon clothes still clinging to them." https://t.co/w32qyGkFTx pic.twitter.com/Tk4pFze2iD — The New York Times (@nytimes) June 8, 2022

„Naši zákonodárci jsou jako lékaři a naše země je pacient, kterého mají na starosti. Ležíme tady na operačním stole. Prošpikováni kulkami jako děti ze základní školy Robb v Uvalde a mnoha dalších. Hrozí nám, že vykrvácíme a vy tam nejste," řekl lékař rozhořčeně Kongresu.

Svědectví zazněla ve stejný den, kdy ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že přezkoumá tolik kritizovanou reakci policie na střelbu.

Záběry policejního zádahu u školy v Texasu, kde se střílelo:

Nátlak na změnu legislativy

V Uvalde rodiče dalších obětí střelby, Annabell Rodriguezové a Xaviera Lopeze, mezitím uvedli, že oba dva budou pohřbeni vedle sebe na místním hřbitově. Desetileté děti se do sebe zamilovaly a jen několik hodin před střelbou byly společně vyfotografovány před základní školou.

V reakci na tuto a mnoho dalších podobných událostí odhlasovala Sněmovna reprezentantů ve středu večer převážně po stranické linii zvýšení minimálního věku pro nákup poloautomatických pušek z 18 na 21 let a také zákaz velkokapacitních zásobníků. Je však nepravděpodobné, že by tento návrh prošel stranicky rozděleným Senátem, píše list The Guardian.

Zdá se, že nové legislativě týkající se zbraní je otevřena pouze hrstka z padesáti republikánských senátorů. Demokraté usilují o úpravu opatření jakožto o kompromis. Očekává se, že senátoři dosáhnou konečné dohody do konce týdne.

Mezi návrhy, které mají největší podporu veřejnosti, patří zákon o „červených vlajkách“, který by zabránil osobám s duševním onemocněním nebo trestní minulostí v nákupu střelných zbraní. Republikáni však při slyšení argumentovali, že řešením je lepší zabezpečení škol, nikoli kontrola zbraní.

Kongresman z Georgie a majitel obchodu se zbraněmi Andrew Clyde uvedl, že jeho služba v armádě ho naučila, že „čím těžší cíl jste, tím menší je pravděpodobnost, že vás nepřítel zasáhne“. Vyzval také k vytvoření dobrovolnické jednotky dobře vycvičených a ozbrojených zaměstnanců, kteří by pomáhali ozbrojeným policistům, již jsou ve školách rozmístěni.

Shannon Wattsová, zakladatelka organizace Moms Demand Action, která se zasazuje o kontrolu zbraní, ve svém projevu na shromáždění ve Washingtonu DC uvedla, že svědectví přeživších a široké veřejné výzvy ke změně mohou být silnou výzvou k akci. „Na problém se konečně soustředí pozornost," řekla.

