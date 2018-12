Ta zpozorovala postřeleného muže, který odpovídal popisu a zalarmovala policii. K akci došlo v ulici Rue du Lazaret, zhruba dva kilometry od místa úterního útoku. Podle webu FranceInfo se podezřelý předtím ukrýval ve skladišti ve čtvrti Meinau.

Z místa činu údajně ujel taxíkem. "Víš co jsem udělal? Zabil jsem lidi," svěřil se řidiči, když vysedal z vozidla. Taxikáře však nezranil.

Latest on #Strasbourg shooting, authorities identified man killed in a police operation on Thursday night as Cherif Chekatt, the main suspect in a Christmas market attack which left three dead and 13 injured pic.twitter.com/m2Yu9tT2J2