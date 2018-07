Střelci z Toronta Hussainovi prý nebylo pomoci. Trpěl depresemi i psychózou

Devětadvacetiletý muž, jenž byl identifikován jako Faisal Hussain a který v Torontu dlouhodobě bydlel, v noci z neděle na pondělí zastřelil dvě dívky, osmnáctiletou a desetiletou, a dalších třináct lidí zranil. Útok směřoval na náhodné chodce a okna restaurací, následně pak Hussain zahynul v přestřelce s policií.

K incidentu se vyjádřila i mužova rodina, jež zaslala dopis americké stanici CBS. „Náš syn měl v oblasti duševního zdraví vážný problém, s psychózou a depresemi bojoval po celý svůj život. Pomoc specialistů, léky ani terapie nepomáhaly,“ píše se v něm.



„Udělali jsme, co jsme mohli, abychom mu s bolestí a trápením pomohli. Nikdy nás nenapadlo, že by jeho konec mohl být tak zničující,“ popisují rodiče. „Naše srdce jsou kvůli všem obětem roztrhána na kousky. Budeme za ně truchlit do konce života,“ dodávají.

Policie, která potvrdila, že k útoku došlo v blocích Danforth a Logan, stále pátrá po konkrétní motivaci pachatele. Jeho rodina se prý momentálně vyrovnává také se smrtí Hussainovy sestry, jež zemřela při autonehodě, i s mrtvicí, kterou dříve utrpěl jeho bratr.



Sám Hussain, jenž prý podle nejmenovaných zdrojů pracoval v obchodě, matku často doprovázel do nemocnice, aby svého sourozence navštívil. Sousedi ho prý popsali jako „tichého muže, který s nimi o některých svých problémech mluvil“.

Neštěstí se v ulicích kanadského velkoměsta stalo pouhé tři měsíce poté, co řidič dodávky Alek Minassian najel do davu lidí, přičemž deset z nich zabil a patnáct dalších zranil. Následně byl obviněn z desíti vražd prvního stupně a ze třinácti pokusů. „Je mi to líto," řekl pouze u soudu.

My thoughts are with everyone affected by the terrible tragedy on the Danforth last night in Toronto, and may the injured make a full recovery. The people of Toronto are strong, resilient and brave - and we’ll be there to support you through this difficult time.